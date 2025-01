O relatório da ONU expõe crimes de guerra, repressão sistemática e tortura de detidos pelo regime de Assad derrubado

Um novo relatório da ONU publicado na segunda -feira revelou o uso sistemático de prisões arbitrárias, tortura e desaparecimentos forçados pelo regime de Assad, e disse que é hora de garantir que nenhum deles seja repetido no futuro.

“Esses atos constituem crimes contra a humanidade e os crimes de guerra e representam algumas das piores violações sistemáticas do direito internacional cometidas durante o conflito”, diz o relatório, que foi preparado após quase 14 anos de investigação pela Comissão de Investigação da ONU sobre Síria.

“Estamos em uma situação crítica. O governo da transição e as futuras autoridades sírias agora podem garantir que esses crimes nunca sejam repetidos”, disse Paulo Sergio Pinheiro, presidente da comissão, em comunicado. “Esperamos que quase 14 anos de pesquisa achados ajudem a acabar com a impunidade desses padrões de abuso”.

A derrubada do governo de Bashar al-Assad no mês passado trouxe o lançamento de inúmeros detidos. No entanto, o relatório enfatizou a angústia persistente de dezenas de milhares de famílias que ainda estão procurando seus parentes desaparecidos.

Em dezembro e janeiro, duas equipes da comissão visitaram sepulturas comuns e antigos centros de detenção estadual na área de Damasco, incluindo a infelizmente famosa prisão militar de Sednaya, seção 235 de inteligência militar e ramos de inteligência da Força Aérea em Mezzeh e Harasta, Segundo o relatório, descobriu que, embora grande parte das evidências e documentação nos centros de detenção tenha sido queimada ou destruída, havia quantidades significativas.

“Para os sírios que não encontraram seus entes queridos entre os libertados, essas evidências, juntamente com os testemunhos dos detidos liberados, podem ser sua melhor esperança de descobrir a verdade sobre os parentes desaparecidos”, disse o comissário Lynn Welchman.

O relatório detalha as condições dentro dos centros de detenção, onde os prisioneiros sofreram baterias fortes, choques elétricos, violações e tortura psicológica. Os sobreviventes descreveram desnutrição, doenças e execuções e os corpos estavam em células comunais por dias, acrescentou.

Em relação ao compromisso do novo governo provisório sírio de proteger túmulos e lugares comuns onde os crimes foram cometidos, Welchman disse: “Parabenizamos as novas autoridades por seu compromisso de proteger túmulos e evidências comuns e incentivar maiores esforços, com o apoio de civis sírios relevantes sociedade e atores internacionais.

A comissária Hanny Megally, por outro lado, pediu que continuassem apoio aos sobreviventes e suas famílias, enfatizando a importância dos mecanismos de justiça credíveis na Síria em cooperação com organizações internacionais como o mecanismo internacional, imparcial e independente (IIIM).

O relatório é baseado em mais de 2.000 testemunhos de testemunhas, incluindo 550 sobreviventes de tortura, e fornece a análise mais completa até a data das atrocidades relacionadas à detenção cometida pelo regime derrubado.