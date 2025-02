A composição do arroz se torna um dos motores do desenvolvimento da agricultura na República.

Dagestan conhece o Renascimento no campo da produção de arroz graças ao apoio do estado, à introdução de tecnologias agrícolas avançadas e aos esforços dos agricultores locais. Na República, não apenas restaurar a produção antiga de arroz, mas também estabelece novos registros.

Grão branco

Um dos exemplos de investimento bem -sucedido na produção de arroz são as atividades da Agris LLC no distrito de Tarumovsky. A empresa constrói campos de arroz com uma área de 900 hectares e uma planta de processamento de arroz.

No ano passado, Agris plantou 470 hectares com arroz e obteve um melhor rendimento no Dagrestan – uma média de 70 centavos por hectare. Esse sucesso tornou -se possível graças à introdução da agricultura moderna e ao uso de tecnologias inovadoras para cultivar arroz. Agora, o investidor encerra a construção de sistemas de engenharia de arroz em 530 hectares de terra abandonados anteriormente perto da vila de Razdolier. Este projeto não apenas aumentará a área semeada, mas também envolverá terras no movimento agrícola que não é usado há muito tempo.

Os planos da empresa, levando em consideração a rotação das culturas, semeando arroz em uma área de mais de 900 hectares. Para implementar essa tarefa ambiciosa, a AGRIS investe grandes fundos na compra de máquinas agrícolas. A empresa já comprou energia saturada com energia no valor de cerca de 500 milhões de rublos.

Além de estender as áreas semeadas e atualizar o parque técnico, a Agris LLC começou a construir uma planta de desenho moderna com uma capacidade de 5 toneladas de produtos por hora. Após o lançamento da fábrica, a empresa poderá se envolver em um ciclo completo de produção – desde o crescimento do arroz até o tratamento e a embalagem, isso fornecerá valor agregado e competitividade adicional de produtos na caminhada.

Registro

A área total das culturas agrícolas em todas as categorias de fazendas para a colheita de 2024 totalizou 362.000 hectares, 4,8 mil hectares mais do que no ano anterior. Crescimento significativo também é observado no segmento de culturas de cereais. Em 2024, a área de grãos aumentou 2,3 ​​mil hectares e totalizou 165,8 mil hectares. A produção total de culturas de cereais em 2024 atingiu 503,5 mil toneladas, o que, em 18 mil toneladas, excede o indicador do ano anterior. Um aumento nas áreas semeadas das culturas de cereais se deve em grande parte à expansão das áreas envolvidas no arroz.

A conexão do arroz no Dagrestan é um exemplo vivo da eficácia do apoio do Estado ao complexo agroindustrial. Ao resolver as questões de reforma e ajuda financeira a produtores agrícolas, a República coletou colheitas recordes de arroz nos últimos anos.

No ano passado, os campos de arroz ocuparam 34,7.000 hectares, ou 3,3 mil hectares mais do que em 2023. Em 2024, foram coletados 159,1 mil toneladas de arroz (em peso após o refinamento).

A composição do arroz se torna um dos motores do desenvolvimento da agricultura na República.