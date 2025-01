Hoje, foi relatado que o artista do povo desmaiou em casa – devido a uma forte redução de pressão. Observou -se que uma ambulância chegou a Skorov, mas ele recusou a hospitalização.

“O ator agora se sente bem”, a publicação cita seu parceiro de conversa.

Vladimir Steklov nasceu em Karaganda – No início deste mês, o artista do povo comemorou seu 77º aniversário. É retirado desde os anos 80: salsa nas “almas mortas” de Schweitzer, Vasily Lopatov em “Plusbum”, Giovanni Bertuchko no “prisioneiro do castelo”.