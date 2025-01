O restaurante do mangá de Delhi ‘Bhai recebe um grito de Zomato, os usuários da Internet dizem’ Mangwa le Lekin … ‘

Um restaurante de Délhi chamou recentemente a atenção das redes sociais por seu nome exclusivo e recebeu agradecimentos do espaço de entrega de alimentos Zomato. O nome do restaurante é “Bhai Manga Le”, que se traduz aproximadamente como “irmão, por favor, peça”.

Dois dias atrás, uma captura de tela da página de listagem do restaurante no aplicativo Zomato foi compartilhada na plataforma de mídia social X e se tornou viral logo depois.

Ao compartilhar a captura de tela, um usuário X escreveu: “Os experimentos malucos estão acontecendo em Zomato”.

Após a captura de tela, foi cobrada, obteve mais de 64 mil visualizações e vários comentários.

Aqui estão algumas reações: Um escreveu: “Mangwa para o código Lekin Chota Chala Rha Bhai”.

Outro escreveu: “Eles não fazem isso para atacar os clientes; eles fazem isso para atacar pessoas influentes como você”.

Um Tird escreveu: “Manga Bhai Bhai é manga le”.

“Mero wifi ko baccha hua hai”, disse um quarto usuário. Enquanto vários outros reagiram aos emojis ri.

Um quinto usuário disse: “Quando todo o marketing falhou e a única maneira de obter clientes é a maneira como a Desi Bro”, escreveu um usuário X.

Um sexto disse: “Enquanto a China está lançando modelos de IA, a Índia está jogando isso”.

Um sétimo disse: “Eles não fazem isso para atacar os clientes; eles fazem isso para atacar pessoas influentes como você”.

De acordo com Zomato, o mangá Bhai está localizado na área de Kunj Vasant de Délhi e serve principalmente pratos do norte da Índia. Além de seu nome impressionante, o restaurante tem uma qualificação de 4,3 em Zomato com base em 532 críticas.

Alguns dias atrás, Zomato comentou sobre rumores generalizados sobre a sequência do icônico filme de Zindagi Na Milegi Dobara, após a última publicação de redes sociais de Farhan Akhtar, o suspense em torno do Znmd aumentou 2. O ator compartilhou um vídeo do Instagram com Hrithik Roshan e Abhay Deol.

Supostamente, o comentário foi feito com referência à cena de Zindagi Na Milegi Dubara (Znmd) no Tomato Festival, que é uma recriação do Festival da Vida Real da Tomatin em Bunol, Espanha.

Fonte