O restaurante Hyderabad servia sobras de cebolas e chutneys aos clientes? Um vídeo viral gera debate e internautas reagem

O vídeo viral compartilhado por @foodsafetywar no Instagram obteve mais de 11 lakh curtidas, 6,4 lakh visualizações e vários comentários online. No vídeo, o vlogger mostrou o péssimo estado da área de lavagem do restaurante. Um membro da equipe pode ser visto limpando pratos em um espaço encharcado.

O vlogger pode ser ouvido questionando os funcionários do hotel sobre como armazenar sobras de cebolas e chutneys e reutilizá-los com os hóspedes subsequentes.

Respondendo a questionamentos, os funcionários do restaurante em defesa alegaram que jogam fora as sobras de cebola. Para tirar as dúvidas, o vlogger procurou o gerente do restaurante, que admitiu que o restaurante reaproveita sobras de cebola em conserva e serve para outros clientes.