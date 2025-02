O resumo da revenda: 3 tendências identificadas no ensaio durante o mês da moda

O mês da moda de inverno sempre chega ao horário ideal, atingindo esse ponto ideal em janeiro e fevereiro, quando você está com falta de roupas em clima frio e está procurando uma nova inspiração. Embora as faixas estejam cheias de novos looks, tendem a ficar de olho nos momentos épicos no estilo da rua. Ninguém é mais inovador com seu estilo de inverno do que editores, modelos, influenciadores e celebridades que se reúnem para cada grande cidade da moda durante esta época do ano. Nesta temporada, fiquei agradavelmente surpreso ao ver como as roupas de todos eram legais. Talvez as temperaturas geladas aumentassem a necessidade de agrupar, mas o estilo enfatizou as roupas ao ar livre e mais acessórios. Os sacos de estampa de animais, os chapéus de pílula e as jaquetas de estilo de estilo foram as peças que eu vi no ensaio – e sei onde obtê -las. Sempre que procuro peças da moda no espaço de revenda, verifiquei imediatamente eBay. Sua seleção de roupas, sapatos e acessórios pré-amados é incomparável, e a prova está nos 15 elementos a seguir. Para comprar os acessórios e as camadas da moda do mês da moda f / W 25, continue a ler.

Eu gostaria de acreditar que a estampa de animais nunca foi fora Em grande estilo, mas não há dúvida de que está oficialmente de volta. Seja leopardo, cobra, vaca ou zebra, o conjunto de moda adotou a impressão maximalista, especialmente para sacolas e sapatos. Como as opções para as partes impressas frias dos varejistas tradicionais são limitadas, eu me volto para o eBay para encontrar achados mais exclusivos. Pegue a baguete Fendi ou a bolsa Dior abaixo, por exemplo. Você não encontrará isso no shopping de breve, então eu sugiro que você o pendure aqui.

(Crédito da imagem: ilustração original de Ally Quirk)

Burberry GRACE GRANDE SACO DE CHATA DE CATA

Fendi Bolsa de ombro de zebra preta vermelha

Atbell Balé de estampa de leopardo

Khaite Bombas do rio 75 mm com ninho

Christian Dior Bolsa leopard lady dior

(Crédito da imagem: ilustração original de Ally Quirk)

Somente as pessoas mais corajosas ousariam sair sem jaqueta nesta época do ano, então não havia escassez de inspiração para roupas ao ar livre. Nesta temporada, está claro: roupas de trabalho, oeste e grandes dimensões são os estilos de casaco mais populares. Para roupas de trabalho, o eBay oferece uma grande variedade de Carhartt e LL Bean. Estilos com o colar contrastante de assinatura. Estes são produtos quentes, porque as jaquetas Carhartt no eBay Worldwide aumentaram mais de 45% no turno anual. Em termos de jaquetas ocidentais, é a torre ou camurça marrom. A camurça foi declarada o tecido mais luxuoso deste ano, e os usuários mundiais do eBay correm para colocar as mãos na tendência. E, é claro, a aparência de casaco de grandes dimensões não está em breve. Você encontrará abaixo meus encontros favoritos no eBay em cada um desses estilos.

Não marcado Camurça Brown da América Ocidental Velat da jaqueta de couro e trabalho com franjas

Carhartt Blémeuse e jaqueta de detetive icônica detectada

Wilsons Aventura de couro de camurça marrom de camurça marrom amarrada

(Crédito da imagem: ilustração original de Ally Quirk)

Como a maioria das roupas era coberta por casacos, era hora de os acessórios brilharem. A pílula e os chapéus falsos triunfaram sobre os copos. Os toques coloridos se destacaram contra roupas monocromáticas. As luvas de couro eram um centavo uma dúzia. E óculos de sol redondos foram identificados em todos os lugares. Tudo parecia chique, e eu decidi que essas peças são exatamente o que meu guarda -roupa de inverno está faltando.

Jacquemus Saco de cinta de couro vermelho o vermelho Bambino

Stella McCartney Falabella Fringing Take Bag