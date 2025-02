1 de fevereiro de 2025

Vários prisioneiros palestinos, libertados com base no cessar -fogo entre Hamas um IsraelForam bem -vindos por uma audiência festiva no Western Jordoever no sábado. Famílias e amigos esperaram cheio de emoção por seu retorno. O Estado Judaico começou a libertar 183 palestinos depois que o Hamas proferiu três reféns israelenses. Um ônibus começou da prisão militar, com cerca de 32 prisioneiros a caminho do Jordeever ocidental. Outras 150 pessoas foram trazidas para Gaza.