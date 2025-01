A América corporativa está pisando no motivo difícil Times financeiros.

Os movimentos de abertura de Donald Trump mostram que ele planeja usar uma gama mais ampla de reformas para implementar sua agenda. A semana começou com mais de 100 pedidos e ações executivas após a cerimônia de abertura em 20 de janeiro.

“O posto de resultados políticos é provavelmente tão alto quanto foi”, disse Chris Krueger, o grupo de pesquisa de Washington da TD Cowen, o Portal de Notícias. “As filas direito e esquerdo são enormes, e todas as estradas levam a Trump”, disse ele.

A agenda de Trump cobre entre combustíveis fósseis, expandindo tarifas e deportando imigrantes sem documentos, entre outras coisas, segundo o relatório.

Reformas De acordo com o novo governo, uma promessa de desfazer um acordo fiscal global mínimo foi supostamente negociado através da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que vem com uma ameaça de duplicar os impostos dos Estados Unidos em antigos pares e empresas que escolhem persegui -lo , sob uma seção de direito que nunca havia sido usada antes da Segunda Guerra Mundial, de acordo com a reportagem.

“Por um lado, o fato de houve uma resposta muscular foi recebida com uma ampla aclamação” da multinacional dos Estados Unidos, ao portal de notícias. “Mas uma das perguntas que recebemos imediatamente foi: ‘Meu CEO é cidadão de um país estrangeiro que vive e trabalha aqui. Preciso dizer ao meu CEO que sua taxa de imposto pode duplicar? ‘

Os conselheiros de Trump prometeram anteriormente “inundar a área” com ações executivas, em certa medida, estarem à frente dos oponentes. Consultoria, escritórios de advocacia e bancos de investimento construíram seus planos para monitorar pedidos e isolar pontos pendentes para os clientes, de acordo com o relatório.

“Onde há muita informação, muitas vezes há uma pobreza de atenção”, disse Kevin Madden, estrategista republicano do consultor do grupo Penta. “O desafio para os líderes corporativos é priorizar todas essas informações e atividades”.

Setor de energia Donald Trump invocou os poderes de emergência para eliminar os obstáculos regulatórios para projetos de combustível fóssil, o que surpreendeu a todos no setor de energia limpa. Esse movimento mostrou como o governo pode minar os fundos aparentemente ordenados pelo Congresso, alegou o portal de notícias.

William Opperinger, diretor executivo do produtor americano de alumínio Alcoa, disse ao portal de notícias que as duas fundamentos nacionais de sua empresa poderiam estar em risco se os créditos tributários fossem reduzidos.

O apoio “permitiu que essas instalações continuassem operando no ambiente atual”, disse ele, e acrescentou que a empresa identificaria sua viabilidade de longo prazo quando ficou claro o que significa que qualquer mudança de raiva significaria e se houvesse impactos adicionais das tarifas , assim como isso de acordo com o relatório.

A energia eólica sofreu particularmente devido a ordens de congelamento de aprovação do arrendamento e desencadear uma revisão imediata das práticas de licenças, cobrindo projetos existentes.

As empresas estão concorrendo para nomear empresas de lobby vinculadas a republicanos que esperam ter o ouvido do governo, de acordo com o relatório da agência.

As ordens de energia de Donald Trump são um roteiro proposto no verão passado pelo American Petroleum Institute (API), um grupo de lobby de combustível fóssil, alegou o relatório.

“Muitas dessas ordens executivas estão abordando as agências que fazem as coisas, mas muitas dessas agências nem sequer têm secretárias agora”, disse Mike Sommers, diretor executivo da API do portal de notícias. “O que estamos tentando fazer é completar os espaços em branco para os novos líderes do departamento, para que eles saibam exatamente como implementar a visão do presidente”.

