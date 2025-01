O retorno da Coca-Cola Lime ao Reino Unido após 17 anos: o que você precisa saber

A Coca-Cola voltou ao Reino Unido com um dos sabores mais apreciados da marca: Coca-Cola Lime. O refrescante toque cítrico, que combina o sabor clássico da Coca-Cola com suco de limão, foi introduzido pela primeira vez no Reino Unido em março de 2005, mas foi descontinuado em 2007. Após vários anos de pedidos dos fãs, a Coca-Cola Lime está de volta, graças a Coca. -Cola Europacific Partners (CCEP), conforme relatado por Mirror.co.uk.

Formatos disponíveis e oferta por tempo limitado O relançamento vê a Coca-Cola Lime disponível em uma variedade de formatos, incluindo garrafas de 330ml, 500ml, 1,75 litros e 8x330ml. Além disso, também será oferecida uma variante da Coca-Cola Zero Sugar Lime nos formatos 500ml, dois litros e 8x330ml. Por enquanto, o sabor será vendido apenas nas lojas Tesco e Farmfoods no Reino Unido, mas estará disponível nos principais varejistas a partir de março. Mirror.co.uk informou que o produto estará disponível exclusivamente nessas lojas por tempo limitado.

Novo portfólio de sabores Charlotte Walsham, gerente sênior de marca da Coca-Cola, expressou entusiasmo com a expansão do portfólio de sabores da marca, aproveitando o sucesso de relançamentos como Coca-Cola Vanilla e Coca-Cola Cherry. O sabor Limão se juntará ao portfólio existente junto com Coca-Cola Limão e Coca-Cola Cereja, segundo a mídia.

Recepção positiva O retorno da Coca-Cola Lime atraiu atenção significativa, com notícias compartilhadas na página do Facebook da plataforma NewFoodUK, onde os fãs expressaram sua satisfação com o retorno da bebida. Os fãs da Coca-Cola Lime agora podem desfrutar de seu sabor original favorito, agora com um toque cítrico e picante.

À medida que a Coca-Cola continua a expandir a sua gama de sabores únicos, o relançamento da Coca-Cola Lime representa um esforço contínuo para satisfazer a procura dos consumidores e inovar no mercado de refrigerantes.

Fonte