O retorno do Squid Game e dos esportes impulsionou o maior lucro trimestral da Netflix; veja o show principal

A Netflix encerrou 2024 com o maior crescimento trimestral de assinantes de sua história, graças ao retorno de ‘Squid Game’, seus primeiros grandes eventos esportivos ao vivo e as próximas temporadas dos favoritos dos fãs.

Na terça-feira, a Netflix disse que quase 19 milhões de assinantes foram adicionados durante as férias, elevando seu total global de assinantes para mais de 300 milhões. O máximo anterior da empresa foi de 15 milhões no primeiro trimestre de 2020, números impulsionados pelo início da pandemia do coronavírus.

Leia também | Netflix adiciona 19 milhões de assinantes, ultrapassando 300 milhões no total, preços sobem nos EUA e ações sobem 14%

O jogo até ofuscou os primeiros jogos da National Football League (NFL) da Netflix. O segundo desses jogos contou com a atuação de Beyoncé no intervalo.

Leia também | Por que Mike Tyson está enfrentando um processo de US$ 1,6 milhão? Uma revanche com Jake Paul está prevista?

“Embora nossa programação ao vivo provavelmente represente uma pequena porcentagem do total de horas de visualização e gastos com conteúdo, acreditamos que a natureza evento resultará em um valor tremendo tanto para nossos membros quanto para nossos negócios.”

A Netflix terminou o ano passado com uma programação forte que incluiu uma segunda temporada do sucesso global “The Squid Game”. A distópica história de terror coreana sobre um jogo de ficção mortal continua sendo, de longe, a série de televisão Netflix mais assistida da história.

Leia também | Data de lançamento do Squid Game 3: fãs pegam Netflix desprevenidos

“Todos os envolvidos estavam determinados a levar esta história a uma conclusão satisfatória. Eles colocaram seu coração e alma nisso e não poderíamos estar mais orgulhosos do que eles realizaram. Mal podemos esperar para compartilhar isso com todos vocês no próximo ano. Até então, tudo dentro e fora”, escreveu Ross Duffer em uma longa postagem no Instagram.