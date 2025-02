O revendedor explicou o que aconteceria com o mercado de carros após a decisão de não mudar a taxa mais importante

“A decisão do Banco Central da Federação Russa de deixar a taxa mais importante inalterada, é claro, mostra a lógica das ações do regulador, que continua a se esforçar para reduzir a pressão inflacionária, mas, ao mesmo tempo, responde à situação “Na área profissional”, tente apoiar a atividade econômica no país.

O valor atual da taxa mais importante ainda permanecerá extremamente alta e terá um sério impacto no mercado de carros na Rússia. A participação do empréstimo do carro continua contratando, o que tem uma influência negativa na lucratividade dos participantes do mercado, mas o mais importante é em grande parte da população, um empréstimo de carro, como instrumento financeiro, se torna impossível.

Outra decisão equilibrada sugere que podemos esperar uma diminuição na taxa mais importante no médio prazo “, disse Boyko.

