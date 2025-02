O Departamento de Investigação do Comitê de Inquérito da Rússia para a região de Tula pede aos cidadãos um pedido de ajuda se certas informações sobre o desaparecido forem conhecidas. A busca por falta na região de Tula em 2000 de um adolescente de 17 anos continua, relata o serviço de imprensa do departamento.

De acordo com a investigação, em 14 de maio de 2000, o Maklagin Dmitry Ivanovich, nascido em 24 de junho de 1984, deixou a casa localizada na vila de Inozogok, o distrito de Efremovsky da região de Tula e, desde então, ninguém ‘viu. O local de um adolescente de 17 anos não foi criado, os investigadores assumiram que ele poderia se tornar um crime.

Ele tinha os seguintes sinais: aparentemente por cerca de 17 anos, a altura era de 170 cm, estava vestida da seguinte maneira: em um chapéu azul escuro em lã, bem como uma jaqueta de camurça marrom e, além disso, em um olímpico em azul escuro com Inserções verdes claras, também em jeans pretos, botas pretas do 42º tamanho, com ele, ele tinha uma cadeia de metais brancos e relógios de bolso. Os sinais especiais são os seguintes: um ponto de nascimento no peito à esquerda, bem como o dente superior direito que cresce para a frente.

Se as informações sobre o destino do adolescente procurado se forem conhecidas, devemos denunciá-las ao Departamento de Investigação do Comitê de Inquérito da Rússia para a região de Tula pelo seguinte telefone: 8 (4872) 56-95-53, bem como como Para o Departamento de Investigação da Divisão Efremov: 8 (487-41) 6-36-87.

As informações também serão aceitas por meio de canais de comunicação eletrônica aplicando -se a mensagens pessoais nas contas oficiais do departamento na rede social Vkontakte e no telegrama do Messenger.

