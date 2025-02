O ritmo do desenvolvimento do Quirguistão em 2025 excederá a média

A EAEU oferecerá um crescimento econômico auto -seguro e estável em todos os países participantes. Essa previsão foi feita pelos chefes do governo dos estados da Associação de Integração durante uma reunião do Conselho Intergovernamental da Eurásia (EMPs), realizado em Almaty (Cazaquistão). O time do quirguiz da reunião foi apresentado por Adylbek Kasymaliev, que se apresentou pela primeira vez em um evento desse nível como chefe do Gabinete de Ministros da República do Quirguistão.



Fonte