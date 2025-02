O Roosevelt Hotel Defuge na cidade de Nova York será fechado em breve no meio da indignação de Elon Musk

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, anunciou na segunda -feira (24 de fevereiro) o fechamento do centro de chegada do requerente de asilo e do centro de resposta de emergência e alívio de emergência humanitária no Roosevelt Hotel, o que marcou uma mudança importante na resposta dos migrantes da cidade estratégia. A decisão, que ocorre quase um ano depois que o centro foi aberto no auge da crise do asilo, aponta uma mudança na abordagem da cidade, pois as chegadas dos migrantes diminuíram. No entanto, a medida também chamou a atenção renovada para a disputa em andamento entre Adams e o governo Trump sobre fundos federais para o apoio a migrantes.

Feche um centro -chave na resposta dos migrantes de Nova York Desde a sua abertura em maio de 2023, a instalação do Roosevelt Hotel atuou como um centro de admissão centralizado para requerentes de asilo, fornecendo assistência jurídica, assistência médica e outros serviços de apoio. Dos 232.000 migrantes que entraram nos cuidados da cidade desde 2022, mais de 173.000 foram registrados no local. Mas, à medida que os registros semanais caíram para aproximadamente 350, a cidade agora está integrando esses serviços em outras áreas do sistema.

“Embora não tenhamos terminado de cuidar daqueles que entram em nossos cuidados, hoje marca outro marco ao demonstrar o imenso progresso que alcançamos convertendo a esquina em um esforço humanitário internacional sem precedentes”, disse o prefeito Eric Adams. Ele destacou o sucesso da administração na administração da crise, indicando que o fechamento da instalação ajudará a economizar milhões de dólares aos contribuintes.

Adams também enfatizou que, em um ano, a cidade fechou 53 locais de emergência e eliminou todos os abrigos de migrantes à base de barraca.

Batalha de financiamento federal com o governo Trump O anúncio final ocorre alguns dias depois que a cidade de Nova York exigiu o governo Trump, tentando reivindicar US $ 80 milhões em fundos da FEMA destinados a cobrir os custos de hotéis para os migrantes. O processo acusa a administração de reter fundos sem aviso prévio ou explicação. Os fundos, originalmente aprovados pelo presidente Joe Biden, incluem um subsídio de US $ 59 milhões e US $ 21,5 milhões adicionais em apoio aos esforços de resposta a migrantes na cidade.

O bilionário Elon Musk, um conselheiro de Trump e chefe do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), criticou os pagamentos da FEMA, chamando -os de ilegais. “A equipe @Doge acabou de descobrir que a FEMA enviou US $ 59 milhões na semana passada para hotéis de luxo na cidade de Nova York para abrigar migrantes ilegais”, escreveu Musk em X, argumentando que os fundos violavam a lei federal.

O secretário do DHS, Kristi Noem, defendeu a decisão de revogar os pagamentos, afirmando: “Marque minhas palavras: não haverá um único centavo dedicado aos interesses e segurança do povo dos EUA”. Noem acusou os “ativistas do Estado da FEMA” de autorizar incorretamente os fundos antes que seu departamento intervenha para reivindicá -los.

Vi Vivek Ramasswamy, que agora está concorrendo ao governador de Ohio, criticou fortemente o acordo de US $ 220 milhões na cidade de Nova York para alugar o hotel Roosevelt, de propriedade do governo do Paquistão, para abrigar migrantes ilegais. Ele argumentou que o acordo é equivalente aos contribuintes que financiam um governo estrangeiro para acomodar migrantes em solo americano.

O Roosevelt Hotel em Manhattan, que estava fechado desde 2020 e exigiu extensas renovações, pertence ao governo do Paquistão. Segundo relatos, o contrato faz parte de um pacote de resgate mais amplo de US $ 1,1 bilhão do Fundo Monetário Internacional (FMI), destinado a ajudar o Paquistão a evitar a violação de sua dívida internacional.

Ramaswamy chama o tratamento de ‘nozes’ Expressando indignação, Ramasswamy se voltou para X para questionar a alocação de fundos, qualificando a situação “louca”. Ele argumentou que os moradores de Nova York estão essencialmente pagando um governo estrangeiro para abrigar migrantes ilegais, qualificando -o como uso irresponsável do dinheiro dos contribuintes.

