O rosto de Donald Trump no Monte Rushmore? A congressista pressiona Bill para adicioná -lo ao monumento icônico

A congressista Anna Paulina Luna apresentou um projeto de lei propondo esculpir a semelhança do presidente Donald Trump sobre o icônico Mount Rushmore do Memorial Nacional em Dakota del Sur.

A legislação proposta visa homenagear o presidente Trump, que serviu como o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos, reconhecendo seu impacto transformador no país. O projeto destaca a liderança do presidente Trump em várias áreas, incluindo crescimento econômico, segurança nacional e política externa, que a proposta credencia a promover a paz e priorizar os interesses dos Estados Unidos.

Em uma declaração, Luna enfatizou o legado de Trump, afirmando: “A liderança ousada do presidente Trump e a firme dedicação à grandeza dos Estados Unidos consolidaram seu lugar na história. Mount Rushmore, um símbolo atemporal de liberdade e força de nossa nação, Ele merece refletir seu imponente legado, um legado solidificado pelo poderoso começo de seu segundo termo.

Ele também observou que Trump deveria ser lembrado, juntamente com figuras históricas, como os presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt.

O projeto, se aprovado, iniciaria discussões sobre a possibilidade de adicionar a semelhança de Trump com o monumento, uma estrutura icônica que atualmente apresenta os rostos de quatro ex -presidentes dos EUA.

Mount Rushmore: um símbolo da história e herança dos Estados Unidos

Localizado nas colinas de Dakota do Sul, o Monte Rushmore é um dos monumentos mais emblemáticos dos Estados Unidos, atraindo milhões de visitantes em todo o mundo todos os anos. A enorme escultura, projetada pelo artista Gutzon Borglum, apresenta as faces altas de 60 pés de quatro presidentes dos EUA: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Esses presidentes foram escolhidos para representar o nascimento, crescimento, desenvolvimento e preservação da nação, o que faz do monumento um profundo símbolo da história dos EUA.