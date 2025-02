O RSS obtém a permissão do Tribunal Superior para o comício de Burdwan depois que o governo de Bengala nega

O Tribunal Superior de Calcutá concedeu a permissão a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) na sexta -feira para comemorar uma manifestação no oeste de Bengala, dizendo que o “som deve ser mantido baixo”. A ordem ocorre um dia depois que o RSS moveu o Tribunal Superior depois que o governo ocidental de Bengala, liderado por Mamata Banerjee, negou permissão para usar o sistema de endereços públicos na reunião pública de Sarsanghchalak Bhagwat em Burdwan.

O Tribunal disse que a manifestação deve ser feita para que não cause inconveniência aos examinados e garante que o som seja mantido no nível mínimo. Jan Sabha, de Mohan Bhagwat, está programado para 16 de fevereiro.

A administração distrital havia negado anteriormente a permissão para o uso de microfone naquela reunião pública, citando os exames de Madhyamik em andamento no estado.

A juíza Amrita Sinha disse que, como é um domingo e o evento durará apenas 1 hora e 15 minutos, o tribunal não acredita que isso faça com que alguém inconveniente. Foi ordenado a ser pacificamente e o som deve ser mantido o mais baixo possível.

A decisão do Tribunal Superior é um grande revés para o governo do estado, pois negou permissão para usar os endereços públicos ou palestrantes na terra da Autoridade Esportiva da Índia (SAI). O governo do Congresso de Trinamool (TMC) citou os exames do Conselho da Classe 10 no estado.