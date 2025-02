O rude de Macron dos EUA e da Inglaterra: as distâncias são aceitas

Mauro Zanon 13 de fevereiro de 2025

O presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, o apresentou como o evento mais importante de todos os tempos sobre inteligência artificial, o topo decisivo para adaptar os grandes nomes do mundo a uma administração sustentável da IA, com a França no papel da locomotiva desta desta revolução. Em vez disso, o topo da ação na IA que foi realizado em Paris em 10 e 11 de fevereiro acabou sendo um fracasso, porque os Estados Unidos e a Great -Britain se recusaram a assinar a última explicação que define a dedicação aos sistemas de inteligência artificial brancos “abertos , incluindo transparente e ético “, assinado por 61 países, incluindo a França e a Índia, coorganizadores do evento e China.

No documento, que o primeiro -ministro britânico, Keir Starmer, considerou “interesse nacional”, pediu aos signatários uma coordenação mais forte do Conselho da IA, com base em um “diálogo mundial” e para o “mercado para evitar a concentração» Para que a tecnologia seja mencionada no documento, também há “inteligência artificial para as pessoas e para o planeta”. no setor.





“Aqui colocamos a fundação, juntamente com a inovação e a aceleração, o que tornará possível cumprir a inteligência artificial e se estabelecer, ou as chaves para confiar”, disse o presidente francês Emmanuel Macron, no final do topo. Mas, por enquanto, a correspondência mundial entre Washington e Pequim, a distribuição mundial entre os Estados Unidos e a Grã -Bretanha, por um lado, e a União Européia e a China, por outro, é a competição mundial. Durante sua intervenção ontem, o vice -presidente americano, JD Vance, criticou regulamentos abertamente excessivos, alegando que ele corre o risco de matar uma indústria transformadora, assim como cancelou “.

“O futuro da IA ​​não será conquistado por aqueles que emaranharam a segurança”, sublinhou Vancce antes de acrescentar: “Ele será obtido pela construção de usinas de energia confiáveis ​​e estruturas de produção que podem produzir os chips do futuro”. Em seu discurso, o delegado de Trump nunca Pequim, nem Deepseek, a startup chinesa de baixo custo e o desempenho muito alto que o desafio do desafio lançou nunca mencionou. No entanto, quando ele chamou os “regimes” que usam a IA para não apenas aumentar o controle de seus cidadãos, mas também nos de outros países, a referência à China era clara. «Para trabalhar com eles, sua nação significa que sua nação está ligada a um mestre autoritário que tenta se infiltrar, cavar e aplicar sua infraestrutura de informações.

Tornar -se um parceiro desses regimes está sempre errado a longo prazo, “Vance. Londres alertou, depois de Washington, especificou que ele não havia sido” concordar em todas as partes da declaração do líder “e isso só teria assinado “Iniciativas no interesse nacional britânico”. ainda está em jogo “. No momento, no entanto, o jogo é dois e a Europa é apenas um espectador.