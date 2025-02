Um morador de Smolensk acusado de tanque de criptografia de manipulação com o curso

Um morador de Smolensk voltou-se para a polícia depois de perder uma quantia significativa na história de criptografia de Bybit, provavelmente devido à volatilidade criada artificialmente (um indicador financeiro estatístico que caracteriza a variabilidade no preço de algo recuperar.) No site no site .

Smolyanin anunciou uma grande perda no Crypto -Country. O homem perdeu 33,5 milhões de rublos, vendendo uma criptomoeda por um ano. Segundo ele, em abril de 2024, ele notou saltos líquidos nos preços do local e tentou proteger seus fundos, mas sem sucesso, relatado Ria “notícias” Fontes na aplicação da lei.

O russo tem certeza de que a volatilidade foi criada artificialmente pela própria troca, o que levou a enormes perdas. Ele afirma que se voltou várias vezes para o uso de esclarecimentos e compensações, mas que não recebeu resposta.

Deve-se notar que o Contrato do Usuário deste Tank Crypto (em inglês) alerta altos riscos associados ao comércio de criptomoedas, incluindo a perda completa dos fundos investidos e a impossibilidade de cancelar transações.

