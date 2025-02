O Black Sabbath Group dará a composição original pela primeira vez em 20 anos. O vocalista Ozbi Osborne, o guitarrista Tony Aimmy, o baixista Giser Batler e o baterista Bill Ward estarão no palco em 5 de julho.

O evento, chamado The Final Show (“Last Concert”), será realizado em Birmingham – a cidade natal de músicos. O lucro dele será direcionado para a caridade.

Juntamente com os sábados pretos, o grupo solo Ozborne, bem como o assassino, Metallica, Pantera, Alice em cadeias e outros famosos grupos de metal, foi nomeado no pôster do festival.

Jena Ozzi Osborn Sumon disseQue seu marido de 76 anos, que parou de se apresentar em 2023, estava “determinado” a organizar a última jogada em sua cidade natal. “Ozzi não teve a oportunidade de se despedir de seus amigos e fãs, e ele sente que o argumento não está estabelecido. Esse é o ponto dele”, disse ela.

O Sábado Negro é um dos grupos mais influentes de rocha pesada e os criadores reais do estilo hevi-metal. O destaque da popularidade do grupo ocorreu na década de 1970. Ozzi Osborn deixou o Black Sabbath em 1980, após o que iniciou sua bem -sucedida carreira solo.

O Sábado Negro se reuniu na composição original no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Em 2013, o grupo (sem participação de Ward) gravou seu último álbum, após o qual ela liderou várias turnês mundiais e finalmente lançou atividades em 2017.