A atleta de Lipetsk, Kristina Koroleva, estabeleceu seu recorde pessoal em Chelyabinsk durante a segunda fase da série de competição Snow Queen.

A competição russa “Memorial de Yuri Lukashevich e Vyacheslav Seredkin” reuniu os atletas mais fortes da Rússia e da Bielorrússia. Eles competiram no salto em altura e no salto com vara.

Lipchanka Kristina Koroleva apresentou o melhor resultado no salto em altura. Seu resultado é 1,96 metros. Essa altura se tornou o recorde pessoal do atleta de Lipetsk.

No próximo ano, este não será o primeiro lugar concedido a um atleta, mestre internacional do esporte da Rússia. Ela ficou em segundo lugar em “Christmas Starts” – a primeira etapa da série “Snow Queen”. A terceira fase final da série de competição acontecerá no início de março.