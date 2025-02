O Salvador de Rishabh Pant Rajat Kumar é desenhado de veneno com uma namorada – foi o que aconteceu

Rajat Kumar consumiu veneno com sua namorada de 21 anos, Manu Kashyap depois que suas famílias não concordam com o relacionamento do casal. Enquanto Rajat Kumar é admitido em um hospital em estado crítico e lutando por sua vida, sua namorada morreu durante o tratamento devido a envenenamento grave.

Obtendo seu relacionamento, suas famílias haviam consertado seus casamentos em outros lugares. As diferenças de castas foram o ponto de disputa entre as duas famílias, devido às quais o casal foi supostamente levado a cometer suicídio.

O Dr. Dineh Tripathi, do Hospital Pragya, disse: “Ambos consumiram um forte pesticida. Começamos o tratamento imediato. A família de Manu o transferiu para outro lugar, mas Rajat está melhorando com nossa atenção”, disse Toi.

Rajat Kumar, 25 anos, chegou pela primeira vez no centro das atenções em dezembro de 2022. Ele chegou às manchetes para sua ação heróica depois de resgatar o críquete indiano Rishabh Pant de um acidente de carro quase fatal com a ajuda de outro morador local, chamado Nishu Kumar.

Rishabh Pant estava indo para Uttarakhand de Delhi quando ocorreu o trágico incidente. O Mercedes do jogador de críquete colidiu com um divisor e pegou fogo perto de Roorkee. Quando os dois jovens descobriram o acidente, rapidamente correram para o local e tiraram as calças de Rishabh do veículo embebidas em fogo. O mesmo organizado para assistência médica de emergência.