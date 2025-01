No final de 2022, o sargento sênior Dmitry Mayborodin, que lutou nas fileiras das forças armadas da Federação Russa na região de Kherson, realmente criou seu próprio exército pessoal de 60 pessoas, que não aderiram ao comando superior e mantinham o russo Funcionários do funcionário com medo. Foi possível espalhar o desapego somente após o comando de Mayborodine de seu subordinado até a morte torturado um soldado, Ele escreve “MediaZone.”

Mayborodine, de 41 anos, com uma ligação, serviu na 10ª Companhia do Batalhão Falcon 108. Antes de iniciar a invasão total da Federação Russa na Ucrânia, ele lutou como parte de grupos separatistas em Donbas. Formalmente, Mayborodin foi listado como comandante do departamento e tinha apenas três lutadores.

No entanto, na realidade, durante a coordenação perto de Novelossiys, um grupo de soldados que o divulgaram pessoalmente começou a se formar em torno do Mayborodine-depois de chegar à região de Kherson, ele conseguiu garantir que a equipe de dois Platão 10. A empresa foi formada pelas pessoas que eram leais a ele. O comandante da empresa, Mediazon, escreve: “admitiu silenciosamente a liderança” do sargento e se concentrou em trabalhar com documentos.

Despondo a subordinação do exército, pode acreditar que ele era mais apropriado para o papel de instrutor, um mentor no treinamento de combate. Os colegas realmente prestaram homenagem ao seu conhecimento e habilidades. Ninguém se atreveu a prestar prestígio uma Chechênia e o passado da Síria a um profissional que tinha dezenas de combatentes, incluindo um comandante do batalhão.

Mayborodin ignorou abertamente os comandos do comandante do Batalhão Falcon – por exemplo, ele se recusou a cavar trincheiras, equipar as escavações e se envolver na determinação. De fato, o jornal escreve, em menos de dois meses, Mayborodin conseguiu criar um grupo que não estava subordinado além dele, chamado “imaginado”. Incluiu quase 60 pessoas. Seu status especial foi enfatizado por um Chevrons especiais com um crânio de barba no capacete e a assinatura “Minxindarli”.

“Para manter a disciplina, pode introduzir um sistema de multas e multas. Em Masindicat, ele até existia seu “Free Delingler” com o sinal de chamado de Junnat – “doação”, por exemplo, pagou a ele que o general precisa pagar a Internet por satélite. Maiborodin, como observou os soldados, não pegou nada “, diz Mediazon.

Em dezembro de 2022, Coapra Viktor Utyev com o sinal do convite do agressor desapareceu do local de Falcon. Como se viu mais tarde, pouco antes da perda, ele bebeu fortemente, e Mayborodin ordenou que ele “ensinasse” o cabo. De acordo com suas ordens, Utheev estava ligado à madeira sem roupas externas – ele passou a noite ali a quase zero temperaturas. No dia seguinte, ele morreu de hipotermia e seu corpo foi enterrado na floresta.

Os investigadores militares, explorando a perda de influências, assumiram inicialmente que o cabo não poderia deixar nenhum pessoal de serviço militar da décima empresa não testemunhou durante o exame, temendo Mayborodin. Como observa Mediazon, quando o comandante do batalhão de Sokol, o tenente Azat Rakhmatullin, tentou entender o que realmente aconteceu, Mayborodine disse a ele: “Você se candidatará ao comandante do regimento, nós somos você”. Rakhmatullin afirmou mais tarde que percebeu: ele não blefaria – e, temendo por sua vida, somente se ele se trancasse na armadura “Tigar”, de onde ele não saiu até de manhã.

Mayborodine e o povo de seu ambiente proibiram os soldados para se espalhar sobre o que havia acontecido com o agressor. Quando ele falou com o comandante do batalhão, Azatu Rakhmatullin, pode sugerir que o corpo de Zheyev e o registrou em perdas de combate – para que parentes físicos pudessem obter a compensação necessária. “Há uma guerra e, se nada mais, alguém pode se tornar duzentos”, citou Rakhmatullin o sargento.

No final de janeiro de 2023, Mediazon escreve: “Ficou claro que a situação na décima empresa saiu de controle”, então foi decidido levar a empresa brevemente para as costas. No entanto, Mayborodine não gostou do lugar onde seus lutadores foram oferecidos para serem estacionados, e ele os levou da região de Kherson para a Crimeia. Na cidade dos armênios, os combatentes, que na época não foram realmente submetidos a ninguém, exceto Mayborodin, organizaram um pogrom atirando em um café. A polícia militar os fechou, mas rapidamente os deixou ir. Em breve Mayborodin, como se nada tivesse acontecido, devolveu seu povo para combater a posição.

Foi até fevereiro de 2023 que os investigadores militares puderam conversar com o Exército da Décima Companhia e convencê -los a testemunhar contra Mayborodin. No final de março, foi detido e colocado sob a prisão na guarda da guarda em Sebastopol. Em frente a ele, as acusações foram apresentadas de acordo com os artigos sobre a aplicação intencional de ferimentos corporais graves e abuso de governo que resultou em morte, bem como negação ilegal de liberdade por um grupo organizado. A investigação terminou no início de 2024, mas o veredicto de Mayborodin ainda não foi condenado.

