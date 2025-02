O distrito central de Samara condenou o saxofonista Andrei Shabanova por seis anos na colônia do regime geral por acusações de terrorismo, informou Rusnews E Grupo de apoio músico.

Shabanov foi acusado de dois artigos – pedidos de terrorismo (parte 2 do artigo 205.2. chamadas criminais) e pedidos de atividades direcionadas contra a segurança do Estado (parágrafo “B” da Parte 2 do artigo 280.4 do Código Penal), testemunha para cartão No site do tribunal.

Shabanov foi detido em março de 2024. O motivo do caso foi suas postagens nas redes sociais, nas quais ele falou sobre os procedimentos das forças armadas russas. Segundo os investigadores, Shabanov pediu combater Vladimir Putin e o atual governo – incluindo apoio financeiro às forças armadas da Ucrânia, à Legião da Liberdade da Rússia e ao Corpo de Voluntários da Rússia, além de uma sabotagem.

A pessoa de Shaban com deficientes em outro grupo, diagnosticada com a doença de Backhterev e psoríase. Em conclusão, sua condição de saúde era muito pior, as doenças começaram a progredir, nem drogas nem reabilitação foram transmitidas a ele. Além disso, Shabanov, livre, ajudou sua mãe que tem uma deficiência do primeiro grupo.

Cobrar perguntar Para os oito anos de prisão de Shaban. Em sua última palavra no julgamento, o músico pediu para considerar que, no caso de um candidato à prisão, ele seria sua mãe sem ajuda. Ele disseque “ele entendeu suas ações não -peetróticas, considerando -se culpado do estado e do povo da Rússia” e garantiu que “isso não aconteceria novamente”.

