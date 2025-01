O Sberleffo para Macron: quando Giorgetti está pronto para polir as medalhas justificadas do francês

Mauro Zanon 30 de janeiro de 2025

Ontem à tarde, na sala Ciampi do Ministério da Economia e Finanças italianas, foi apresentada a coleção numismática 2025 da República Italiana, concebida pelo Instituto Polygraphic e Mint. O evento interveio pelo Ministro da Economia e Finanças, Giancarlo GiorgettiO Presidente e CEO do Instituto Poligráfico e Casa da Moeda do Estado, Paolo Perrone um Francesco Soro. «A apreciação dessa tradição não apenas significa apoiar nossa história tradicional e industrial, mas também a criação de novas oportunidades para os jovens e o crescimento de um novo profissionalismo. Queremos que nossas moedas sejam um cartão de visita para a Itália no mundo, um símbolo de nossa cultura, nossa história e nossa criatividade “, disse o ministro Giorgetti, abrindo a cerimônia. Referindo -se aos diferentes tipos de moedas, da pessoa dedicada a Michelangelo Até a moeda que celebra a excelência italiana, como Lamborghini e Campari, Giorgetti sublinhou: “As moedas são muito mais do que uma simples peça de metal”. Último tolo de Monnaie de Paris, a hortelã do estado francês.

“Uma moeda é dedicada a ela Jogos olímpicos e paraolímpicos De Milão-Cortina de 2026. Disponibilizamos uma moeda para restaurar as medalhas dos olímpicos de Paris a Shiny, que “eu vi, reclamou de rápido declínio”, disse Giorgetti durante seu discurso. França para o que foi criado nas últimas semanas. .





Essas medalhas olímpicas são lindas se forem novas, mas depois de usar em contato com a pele e com um pouco de suor, e depois de ter usado para meus amigos durante o fim de semana, acabou sendo de menor qualidade do que poderia pensar » . Há um mês, também nadadores franceses Clément seco um Yohann Ndoye-Brouard Eles haviam compartilhado as imagens de suas medalhas de bronze nas mídias sociais – conquistadas no relé misto 4×100 – em mau estado. Para o tolo internacional, Monnaie de Paris demitiu os três gerentes de produção mais importantes. O Comitê Organizacional dos Jogos Olímpicos Parisienses, no início de janeiro, anunciou que as medalhas defeituosas serão “substituídas”. Mas os atletas ainda estão esperando.