O script anti-Meloni no porto de Bari: como os migrantes retornados da Albânia foram bem-vindos

A bordo de um barco do Costavier Banho EU 43 migrantes que não foram mantidos na Albânia por decisão do Tribunal de Apelação de Roma. A polícia, a autoridade portuária e os voluntários que estão presentes no local.

Para os migrantes, assim que você pousa, a prefeitura ordenou as boas -vindas ao Dear of Bari Palese, o maior centro de Puglia que vem estrangeiros. Também presente em um SIT organizado pelo ARCI. Após a chegada, um grupo de manifestantes que interrompeu o coral “sem fronteiras, sem países, parou, a deportação parou”. Então os ativistas aplaudiram os migrantes.





Real mostrar Organizado no porto da capital apuliana. Enquanto isso, o deputado de Fratelli d’Italia, Sara Kelany, chefe do Departamento de Imigração, retorna a um artigo publicado no século da Itália ao julgamento dos supervisores do Tribunal de Recurso de Roma que adiaram todos os migrantes transferidos adiaram para todos os migrantes que a Albânia na Itália: “O que aconteceu? Um grande escândalo. Pela terceira vez dos migrantes são transferidos para os centros na Albânia e, pela terceira vez, os retiros não são validados porque os juízes acreditam que o governo tem Estive errado em identificar os países dos países para identificar os países dos países dos países para identificar os países dos países para identificar os países dos países, sem avaliar ou os migrantes individuais tinham o direito a um tratamento diferente ou não.