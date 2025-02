O Secretário de Estado dos Estados Unidos notifica o Congresso sobre a possível reorganização da USAID

Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio O Congresso notificou segunda -feira sobre a “reorganização potencial” do Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional (USAID).

Presidente Donald Trump No início do dia, ele nomeou Rubio como diretor interino da USAID.

A USAID “foi desviada desde a sua missão original de avançar com responsabilidade dos interesses dos EUA no exterior”, disse o Departamento de Estado em comunicado, acrescentou que “partes significativas” dos fundos da agência não estão alinhadas com os interesses nacionais dos Estados Unidos.

Rubio “agora também notificou o Congresso de que uma revisão das atividades de assistência externa da USAID está em andamento com o olhar para a potencial reorganização”, acrescentou.

Um grupo de democratas foi impedido de entrar na sede da USAID na segunda -feira enquanto protestava contra os esforços do governo Trump para desmontá -lo.

Os legisladores, liderados pelo senador. Chris van HollenEles foram negados a entrada por autoridades de segurança no prédio em Washington, DC.

No sábado, o site da USAID foi desconectado e suas contas oficiais do X e do Instagram foram retiradas.

Ações recentes contra a USAID chegaram depois que Trump emitiu uma ordem executiva no mês passado, interrompendo toda a ajuda externa por 90 dias.