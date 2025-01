O Secretário de Estado dos Estados Unidos parabeniza a Índia pelo 76º dia da República: “American Índia para definir o relacionamento do século XXI” “

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, estendeu suas saudações ao povo da Índia no dia 76 da República e disse que a associação entre os dois continua a alcançar novas alturas e será uma definição do século XXI.

Além disso, ele acrescentou: “Esperamos aprofundar nossa cooperação no próximo ano, mesmo movendo nossos esforços conjuntos em pesquisa e coordenação espacial dentro do Quad para promover uma região indo-pacífica livre, aberta e próspera”, de acordo com Pti.