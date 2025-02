O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, supervisiona o vôo de deportação do Panamá para a Colômbia

NÓS Secretário de Estado Marco Rubio supervisionado a Deportação de migrantes voar de Panamá para Colômbia Na segunda -feira, como parte de um acordo assinado entre o Panamá e os Estados Unidos, estipulando que os Estados Unidos financiam repatriadas de migrantes presos cruzando a selva de Darien.

“Estamos trabalhando com o Panamá para abordar a migração ilegal através da lacuna de Darien”, disse Rubio em X. “Ele testemunha um voo de repatriamento que retornou a mais de 40 migrantes para a Colômbia. Este é um exemplo poderoso da força da Associação dos Estados Unidos.

O voo retornou a 43 colombianos, sete deles foram expulsos por crimes como tráfico de seres humanos, drogas relacionadas a drogas e pontos de controle de fronteiras, segundo as autoridades do Panaman.

O voo ocorreu apesar do pedido do presidente colombiano Gustavo Petro para suspender temporariamente os vôos de deportação para estabelecer um protocolo que garante respeito pelos direitos dos migrantes.

Petro propôs que a Colômbia organizasse o transporte para aqueles deportados através de voos ou cruzeiros alugados, afirmando: “A Colômbia não receberá algemas, pois não são criminosos”.

O presidente de Panamano, José Raul Mulino, enfatizou que, embora os migrantes regulares mereçam respeito e dignidade, aqueles com registros criminais exigem medidas mais rigorosas.

“Existem muitos criminosos com um registro criminal que não podem subir a um avião sem esposas. Você viu filmes sobre isso”, disse Mulino.

A visita de Rubio ao Panamá coincidiu com as tensões sobre as ameaças do presidente Donald Trump de “reivindicar” o Canal do Panamá devido à suposta presença da presença chinesa.

Após sua reunião com Rubio, Mulino anunciou que o Panamá não renovaria seu acordo de 2017 com a China, conhecida como Belt and Road Initiative, sob a qual o país asiático expandiu o investimento no Panamá.

Mulino declarou que seu governo avaliaria o término do acordo inicial.

Trump reiterou seu voto de “recuperar” o Canal do Panamá no domingo, citando o suposto controle chinês.

“A China está dirigindo o Canal do Panamá que não foi dado à China, que foi dado ao Panamá tolamente, mas eles violaram o acordo, e nós o recuperaremos, ou algo muito poderoso acontecerá”, disse Trump aos jornalistas.

Rubio chegou ao Panamá no sábado e foi a El Salvador na segunda -feira para se encontrar com o presidente Nayib Bukele, como parte de sua primeira turnê no exterior, que também incluirá visitas à Costa Rica, Guatemala e República Dominicana.