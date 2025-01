O ministro das Relações Exteriores, Vikram Misri, manteve conversações com o ministro das Relações Exteriores em exercício do Afeganistão, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, na quarta-feira em Dubai. Os dois lados discutiram várias questões relacionadas com as relações bilaterais, bem como com os desenvolvimentos regionais, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

