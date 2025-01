O secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, iniciará uma visita de dois dias à China em 26 de janeiro para discutir os próximos passos nas relações.

O secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, viajará a Pequim em uma viagem de dois dias a partir de domingo, na segunda visita de alto nível da Índia à China em menos de um mês e meio.

No mês passado, o Conselheiro de Segurança Nacional (NSA), Ajit Doval, viajou para Pequim e manteve conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, à margem do diálogo dos Representantes Especiais (SR) sobre a disputa fronteiriça.

“O secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, visitará Pequim de 26 a 27 de janeiro para uma reunião do mecanismo de secretários de Relações Exteriores e vice-ministros entre a Índia e a China”, disse o Ministério das Relações Exteriores (MEA) na quinta-feira.

“A retomada deste mecanismo bilateral decorre do acordo a nível de liderança para discutir os próximos passos para as relações Índia-China, incluindo nas esferas política, económica e interpessoal”, disse ele num breve comunicado.

A decisão de reavivar o mecanismo de diálogo de RS e outros formatos semelhantes foi tomada numa reunião entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente chinês Xi Jinping em Kazan, em 23 de outubro. Leia também | “Os ataques a propriedades religiosas são lamentáveis”: Ministro dos Negócios Estrangeiros, Vikram Misri, após conversações com o seu homólogo do Bangladesh

Na reunião de quase 50 minutos, Modi sublinhou a importância de lidar adequadamente com as diferenças e disputas e de não permitir que perturbem a paz e a tranquilidade nas zonas fronteiriças.

A reunião Modi-Xi ocorreu dois dias depois de a Índia e a China terem assinado um pacto de desligamento para Depsang e Demchok, os dois últimos pontos de atrito no leste de Ladakh.

No diálogo sobre RS, a Índia pressionou por uma solução justa, razoável e mutuamente aceitável para a disputa fronteiriça geral entre os dois países.

Doval e Wang também se concentraram em uma direção “positiva” para a cooperação transfronteiriça, incluindo a retomada do Kailash Mansarovar Yatra, o compartilhamento de dados fluviais e o comércio transfronteiriço.

Na semana passada, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, S. Jaishankar, disse que a relação Índia-China está a tentar libertar-se das complicações decorrentes da situação fronteiriça pós-2020 e que é necessário pensar mais sobre a evolução a longo prazo das ligações.

“Numa altura em que a maior parte das suas relações avança, a Índia enfrenta um desafio particular em encontrar um equilíbrio com a China. Muito disso decorre do facto de ambas as nações estarem em ascensão”, disse ele.

O ministro dos Negócios Estrangeiros observou que, sendo vizinhos imediatos e as únicas duas sociedades com mais de mil milhões de pessoas, a dinâmica entre a Índia e a China nunca poderia ter sido fácil.

“Mas foi ainda mais exacerbado por uma disputa fronteiriça, por alguma bagagem histórica e por diferentes sistemas sócio-políticos. As interpretações erradas do passado por parte dos decisores políticos, quer sejam motivadas pelo idealismo ou pela ausência de realpolitik, não ajudaram realmente a cooperação ou a concorrência. com a China”, disse ele.

“Isso mudou claramente na última década. Neste momento, a relação está a tentar desembaraçar-se das complicações decorrentes da situação fronteiriça pós-2020”, acrescentou.

Fonte