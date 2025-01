O secretário geral da AICC, Randeep Singh Surjewala, nega alegações de notificação ao ministro de Karnataka, Satish Jarkiholi – Karnataka News

O secretário geral do Comitê do Congresso da Índia (AICC) encarregado de Karnataka, Randeep Singh Surjewala, mais uma vez rejeitou os rumores de uma mudança na liderança do Comitê do Congresso de Karnataka Pradesh (KPCC).

Falando no aeroporto de Sambra em Belagavi, Surjewala refutou as alegações de substituição iminente do presidente do KPCC, DK Shivakumar, classificando-as como infundadas e politicamente motivadas.

“Se o presidente do KPCC está sendo substituído, por que ele viria aqui?” -Surjewala perguntou.

Sobre relatos de que a AICC notificou o líder do Congresso, Satish Jarkiholi, depois de este ter sugerido que era necessário um líder totalmente dedicado aos assuntos organizacionais do partido, Surjewala disse: “Não tenho conhecimento de quem está a espalhar estes rumores infundados. “Não há razão para emitir um aviso a qualquer ministro ou indivíduo.”

Ele acusou o BJP de propagar reivindicações infundadas para desestabilizar o governo do Congresso.

Logo depois de sugerir que fosse tomada uma decisão sobre o cargo de presidente do KPCC, Jarkiholi esclareceu que seus comentários foram deturpados pela mídia e não tinham a intenção de sugerir a substituição de Shivakumar.

Diante da reação, Jarkiholi emitiu uma declaração em vídeo negando qualquer tentativa de desafiar a liderança de Shivakumar. “Nunca falei em destituir DK Shivakumar do cargo de presidente do KPCC. Os meus comentários foram sugestões para fortalecer o partido antes das eleições”, esclareceu Jarkiholi, acusando os meios de comunicação de sensacionalizarem os seus comentários.

Esta não é a primeira vez que Surjewala aborda o assunto. Em 13 de janeiro, ele rejeitou rumores semelhantes e acusou a oposição de tentar desviar a atenção das iniciativas de bem-estar social do governo do Congresso. “Em vez de interrogar um BJP desmembrado sobre os seus conflitos internos, um seleto grupo de canais de notícias tem como alvo um governo do Congresso unido que está a cumprir as suas promessas”, disse ele.

O Partido do Congresso manteve uma frente unificada em meio a essas especulações, e Surjewala reiterou que os rumores são infundados e orquestrados por oponentes políticos para minar a estabilidade e a governança do partido em Karnataka.