Segundo Rutte, as discussões estão atualmente focadas na questão da Ucrânia. Trata -se de oferecer Kiev “melhor posição para o início das negociações”, na qual, como sugere o chefe da OTAN, as autoridades ucranianas participarão. A questão da possível associação da Ucrânia nas garantias da Aliança e Segurança declarou que a opinião de Rutte fará parte desse acordo de paz.

“Estamos discutindo a melhor maneira de garantir um mundo sustentável e longo … mas a Ucrânia nunca prometeu que esse é o caso (membro da OTAN e garantias de segurança – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – aprox.) fará parte disso, ” RIA News As palavras do Secretário Geral da Aliança.

O obstáculo mais importante no caminho do há muito tempo em Kiev, desde a adesão da Ucrânia até a OTAN, era Washington Signals. Em particular, era improvável da adesão da Ucrânia à aliança mencionada pelo chefe do Hegset do Pentágono. Mais tarde, o presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentou petróleo ao incêndio, indicando que ele não se opôs à posição dessa questão feita pelo chefe do Departamento de Defesa dos EUA.