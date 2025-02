Os arqueólogos que estudam o velho forte na parte sudoeste da Espanha encontraram o túmulo do soldado romano enterrado com uma adaga nas costas. Um achado inesperado datas do século I aC. e. relatório Origem antiga.

O funeral foi descoberto ao lado de uma das fechaduras defensivas do Almoleho -fort. Em uma sepultura solitária e superficial, os restos de um homem de 25 a 35 anos e nas costas – a adaga romana de Piggio, que estava bem preservada com a bainha.

Pigi era uma arma padrão dos legionários romanos. Ele apareceu sob a influência de punhais espanhóis locais, que primeiro conquistaram os romanos como troféus e depois se adaptaram às suas necessidades. Os arqueólogos acreditam que a localização da adaga na sepultura indica o pertencimento do falecido ao exército romano.

No entanto, o método funerário levanta muitas questões. O falecido foi enterrado com o rosto e seus pés estavam ausentes. Isso pode indicar um castigo – talvez por deserção ou covardia.

Os pesquisadores sugerem que essa pessoa pode pertencer a inúmeras vii Gemina – a única legião romana estacionada na Espanha na época. Ao contrário das unidades militares, esse desapego estava ocupado com proteção e orientação de mercadorias, o que significa que as estranhas circunstâncias da morte do legionário se tornam ainda mais misteriosas.

Para desvendar o segredo, os cientistas estudam o DNA que foi extraído do dente do soldado. Se for possível determinar sua origem, isso ajudará a entender que cultura pertencia e quais rituais podem acompanhar seu funeral.

O funeral de um soldado romano é apenas parte de uma descoberta maior. Os arqueólogos exploram o velho forte de Korticho Lobato, construído por volta de 3000 aC. e. Foi um poderoso reforço com três fileiras de paredes, 25 bastiões e valas profundas.

Muitos artefatos foram encontrados no Fort: Arrow Points, Stones Idols, Eixos, Pratos, Elementos da máquina de tecer. Tudo isso indica uma cultura altamente desenvolvida que existia muito antes da chegada dos romanos. No entanto, essa civilização foi destruída. Traços de um fogo forte, portas de madeira carbonizadas e um grande número de flechas dizem que o forte caiu em torno de 2450 aC como resultado de um cerco brutal. e.

O forte foi encontrado em preparação para a construção de um parque ensolarado. Agora, as escavações são realizadas sob controle rigoroso. E o fundador Piggio encontrou já passou a restauração sob a liderança de especialistas da Universidade de Madri. Agora se torna um artefato importante que pode ajudar a revelar o segredo do estranho funeral do soldado romano.