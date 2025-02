O segredo por trás das jóias de Sanremo 2025: Olly e outros artistas escolhem luxuosos com estilo e significado

Andrea Baiaardi 16 de fevereiro de 2025

Sanremo 2025 foi sem dúvida o festival de OllyMas também das jóias que roubaram a cena, proíbem a superstição e o estilo em uma mistura perfeita que conquistou público e médio. O jovem vencedor, durante todas as suas versões, nunca deixou sua corrente de ouro, um objeto tão simples quanto importante. Com dois pequenos pingentes – uma medalha batismal italiana com um anjo e uma garagem – Olly escolheu trazer um símbolo de proteção e felicidade, uma jóia que não pertence a marcas nobres, mas que representa uma banda profunda com sua vida diária e sua carreira. Um pequeno amuleto que o acompanha nos momentos mais importantes.

Tony Effe também era o protagonista com sua corrente assinada TiffanyUma jóia que não apenas falava sobre si mesma, mas também pelas controvérsias que se seguiram. Seu pedaço de luxo estava no meio de um exame de codacons para anúncios ocultos e despertou algumas flechas de Carlo Conti e Rai. Mas sua mensagem era clara: usar uma jóia desse calibre não é apenas uma questão de beleza, mas também de estilo provocativo.





Achille Lauro escolheu uma abordagem diferente, usando um anel como um símbolo de sua participação em Sanremo. Imediatamente após o final do festival, ele publicou uma fé de ouro com um diamante central em suas redes sociais, na qual o título de sua música é gravado, metaforicamente casado com música e seu amor pela arte. Um gesto que acrescentou uma dimensão emocional à sua aparência.

No estágio de Ariston, no entanto, não havia apenas símbolos e amuletos. Jóia O sonho mostrou, como o pingente kunzita de Damiani, com um valor de cerca de 300.000 euros e correntes vintage, uma datada de 1880, assinada pela histórica jóias Pennisi Rinsing em Milão. Não havia sequer o alto Blugari Rien, usado pela bela Bianca Balti, com peças de arquiteto que encantavam a platéia com seu charme atemporal.

Finalmente, não podemos notar como algum retorno à moda antiga à Vogue, como as canetas, que apareceram no palco novamente em uma variedade infinita de formas e preços. De fato, as canetas se tornaram acessórios modernos para as novas gerações, para que o retorno de um detalhe fosse marcado que quase tivesse dado lugar a correntes e pulseiras.

Nunca antes no festival, a concentração de jóias era tão alta. O palco Ariston Ele se transformou em uma vitrine real, não apenas para a alta costura, mas também para as jóias altas, com marcas de prestígio que encontraram seu espaço ao lado da música. Uma dedicação de luxo que, além de brilhar, conta histórias sobre paixão, significado e grande beleza.