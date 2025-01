O semanário RSS endossa os comentários de Mohan Bhagwat sobre o conflito templo-mesquita; critica a “névoa e o frenesi dos especialistas em mídia social”

As recentes observações do chefe de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, sobre o ressurgimento das disputas entre mesquitas e templos foram um “apelo claro” à sociedade para adotar uma “abordagem sensata” no assunto, afirmou um jornal semanal Hindi ligado à direita. organização de ala. em uma editora. A revista também alertou contra “debates desnecessários e propaganda enganosa” sobre o assunto.

Bhagwat expressou em dezembro preocupação com o ressurgimento de disputas entre templos e mesquitas em todo o país e afirmou que certos indivíduos, após a construção do templo Ram em Ayodhya, pareciam acreditar que poderiam se tornar “líderes dos hindus” se negociassem com essas questões. .

Leia também | Porta-voz do RSS contradiz o aviso de Mohan Bhagwat sobre disputas entre mesquitas e mandir

Os comentários de Bhagwat surgiram em meio ao debate sobre a Lei dos Locais de Culto, que foi contestada na Suprema Corte. após uma série de estudos controversos sobre mesquitas e dargahs em diferentes partes do país.

Bhagwat, falando sobre “Índia: O Vishwaguru” no Sahjeevan Vyakhyanmala (série de palestras) em Pune em 19 de dezembro, defendeu uma sociedade inclusiva e disse que havia uma necessidade de mostrar ao mundo que a Índia poderia viver em harmonia.

“Após a recente declaração do chefe do RSS, Mohanrao Bhagwat, sobre os templos, uma batalha feroz (de palavras) parece ter estourado no mundo da mídia. Ou melhor, isso está sendo criado deliberadamente. De uma declaração clara, extraem-se diferentes significados. Novas reações surgem a cada vez. dia”, disse o editorial do editor do Panchjanya, Hitesh Shankar, na edição de 28 de dezembro, informou a agência de notícias PTI.

O chefe do RSS disse na conferência de Pune que a construção do Ram Mandir em Ayodhya. que para os hindus é uma questão de fé, não deverá dar origem a novos conflitos. O envolvimento do RSS no movimento de construção Ram Mandir foi uma exceção e a organização não tem planos de liderar qualquer novo movimento no futuro, disse ele.

Leia também | Ayodhya Ram Mandir será concluída em junho de 2025 e as paredes em setembro

Nessas reações, a “névoa e o frenesi criados pelos especialistas das redes sociais” são mais visíveis, em vez da opinião social espontânea, disse o último editorial, chamando a declaração de Bhagwat de um “apelo claro” para que a sociedade adote uma “abordagem sensata” para a questão.

Templos centros de fé dos hindus. “Isso também está correto. Os templos são os centros de fé dos hindus, mas usá-los para ganhos políticos não é de todo aceitável. Na era de hoje, promover debates desnecessários e propaganda enganosa sobre questões relacionadas aos templos é uma tendência preocupante”. intensificou ainda mais essa tendência”, disse ele.

Alguns elementos anti-sociais, afirma o editorial, que se autodenominam sociais, tornaram-se autoproclamados salvadores e pensadores nas plataformas de redes sociais. “É necessário ficar longe de pensadores irracionais que exploram os sentimentos públicos sobre questões emocionais da sociedade”, disse ele.

O editorial salientava que Índia era o nome de uma civilização e de uma cultura que não só pregou a filosofia da unidade na diversidade durante milhares de anos, mas também a viveu e assimilou.

“Apresentar a descoberta dos templos de uma forma sensacional talvez também se tenha tornado uma tendência mediática e uma espécie de masala que mantém o apetite dos canais (de notícias) 24 horas por dia e o mercado de notícias cheio”, acrescentou.

O editorial de Panchjanya surge dias depois de a sua publicação irmã, Organizer, ter apontado que de Somnath a Sambhal e mais além, foi uma batalha para conhecer a verdade histórica e procurar “justiça civilizacional”.

Os recentes desenvolvimentos no Sambhal de Uttar Pradesh atingiram “um acorde nas massas”, afirmou o editorial do Organizador.

Em 12 de dezembro, o Supremo Tribunal restringiu os tribunais em todo o país. admitir ou aprovar ordens em qualquer nova reclamação ou alegação visando a inspeção de mesquitas para determinar se há templos abaixo deles.

O editorial gerou tanta polêmica que o editor do Organizador esclareceu que o semanário defendia a “harmonia social” e também endossou “o discurso de Bhagwat e sua articulação da posição de Bharat como modelo de harmonia social como uma pré-condição necessária para ser Vishwaguru”.

Leia também | ‘Bharat é secular há 5.000 anos’, chefe do RSS sobre o conceito de nação

“Há uma polêmica desnecessária e distorcida em torno do editorial do organizador semanal relacionando-o com o discurso do Dr. Sarsanghchalak Mohan Bhagwat ji em Marathi, proferido em Pune”, esclareceu a revista em um post no X, citando Ketkar, em 26 de dezembro.

O editorial foi escrito exclusivamente no contexto dos desenvolvimentos relacionados com Sambhal, depois de uma equipa organizadora ter visitado o distrito para realizar um relatório de terreno, acrescentou na publicação.

A névoa e o frenesi criados pelos especialistas em mídias sociais são mais visíveis do que a opinião social espontânea.