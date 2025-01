O Senado confirmou o ex -líder da Fox News Pete Hegsetha para administrar o Pentágono. Sua candidatura foi aceita com uma maioria mínima de votos

O Senado dos EUA confirmou o ex -líder da Fox News Pete Hegsetha para o ministro da Defesa do Estado. Relatórios The New York Times. Ele foi indicado pelo presidente Donald Trump.

A candidatura de Hegsets foi apoiada por 50 senadores, e tanto contra eles. De acordo com o New York Times, 47 democratas, bem como três republicanos – senador do Alaska Lisa Murkowski, Susan Collins e o senador Kentucky Mitch Mthch McConnell, se opuseram à nomeação de Hegset.

A voz decisiva de Hegsetha foi dada pelo vice -presidente dos EUA JD Vance.

A confirmação em uma voz é o pior resultado para o chefe do Pentágono desde o estabelecimento desta posição em 1947, observa o New York Times.

Pete Hegsetth nasceu em 1980. Ele serviu em Guantanama, Iraque e Afeganistão. Em seu retorno para casa em 2014. Hegsetth colaborou com o conservador canal de televisão Fox. Ele defendeu publicamente a tortura sobre os prisioneiros em Guantanam e, durante o primeiro mandato de Trump, ele pediu ao presidente de perdão soldados dos EUA acusados ​​de matar civis no Afeganistão. Politicamente escreveuA escolha de Trump de Hegseth para o chefe do Pentágono “chocou” as autoridades de Washington, que esperavam que o departamento militar lidere um influente congressista ou pelo menos alguém com experiência em política de defesa.

De acordo com um relatório da polícia de Monterey, Califórnia, Hegsetth foi acusado de agressão sexual. De acordo com uma mulher que fez alegações, aconteceu em 2017. No quarto de hotel Hyatt Regency Monterey, depois que Hegsetth falou em uma conferência organizada pela Federação de Mulheres Republicanas da Califórnia. A denúncia da denúncia afirmou que Hegsetth pegou o telefone dela e bloqueou a porta do quarto do hotel quando ela tentou sair. Hegsetth, por outro lado, afirmou que ele havia perguntado repetidamente sobre o consentimento sexual e se certificou de que “não estava contra o que estava acontecendo”. As fotos de segurança do hotel mostram Hegsetha e uma mulher saindo do bar de mãos dadas.

