O Senado dos EUA aprovou a candidatura de Kasha Patel para o cargo de chefe do FBI.

51 O senador votou na nomeação do Patello, contra o 49º Washington Post, ele observa que esse é um resultado extremamente baixo: geralmente um candidato para o cargo de diretor do Bureau recebe apoio a democratas e republicanos. Assim, cada um dos três chefes anteriores do FBI recebeu pelo menos 92 senadores.

Patel, 44 anos, é filho de um imigrante da Índia. Na primeira administração de Donald Trump, ele foi consultor do diretor da inteligência nacional e chefe do chefe do Pentágono.

Como chefe do FBI, o Patel substituirá Christopher Ray, que ocupa o cargo desde 2017.

Patel é um longo defensor alienígena das idéias de Donald Trump. Durante sua primeira presidência, ele pediu a restrição à autoridade do FBI na área de coleta de inteligência e descarga de funcionários que se recusam a apoiar a agenda de Trump. Patel também é conhecido por suas preferências de conspiração, especialmente pelo apoiador do conceito de “estado profundo”.

Washington Post no início de fevereiro escreveuEste Patel de 2024 recebeu US $ 25.000 de Los Angeles e foi liderado pelo diretor Igor Lopatenok, natural da Ucrânia com cidadania russa e dos EUA. Entre os projetos anteriores de Lopathene, a publicação escreveu, a campanha pro -ruška da influência sobre a qual o dinheiro foi designado do fundo criado pelo presidente russo Vladimir Putin.