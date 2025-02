O senador americano Mitch McConnell não buscará re -eleição em 2026

Republicano NÓS Senador Mitch McConnell Ele anunciou quinta -feira que não procurará re -eleição no próximo ano.

“Sete vezes, meus companheiros do Kentuckian me enviaram para o Senado”, McConnell, o mais antigo Senado Líder do partido na história dos Estados Unidos, disse ele no chão do Senado.

“Todos os dias no meio, humilhei a confiança que eles colocaram em mim para fazer seus negócios aqui. Representando nossa Commonwealth tem sido a honra de uma vida. Não procurarei essa honra pela oitava vez. Meu mandato atual. O Senado será o último “, acrescentou.

McConnell disse que seu 83º aniversário seria “tão bom quanto qualquer dia” para compartilhar sua decisão de não tentar concorrer a outro mandato.

Ele disse que tomou essa decisão no ano passado durante seu tempo no Senado.