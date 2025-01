O serviço de saúde britânico teve o ano mais movimentado já registrado em 2024, com o aumento dos casos de gripe

hospitais em Inglaterra experimentou o “ano mais movimentado já registrado” para serviços de acidentes e emergências (A&E) e ambulância no ano passado, como gripe continua a aumentar a pressão sobre os hospitais até 2025, novos números revelados na quinta-feira.

Na semana passada, houve uma média de 5.408 pacientes por dia hospitalizados com gripe, incluindo 256 em cuidados intensivos, o que é 3,5 vezes mais do que na mesma semana do ano passado, de acordo com novos dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Num comunicado, o NHS disse que vários hospitais declararam incidentes críticos esta semana devido à “demanda excepcional” causada pelo clima mais frio e vírus respiratórios.

“Os casos de Covid, RSV (vírus sincicial respiratório) e norovírus permaneceram elevados, com mais de 1.100 pacientes de Covid hospitalizados todos os dias na semana passada, bem como 626 pacientes de norovírus, quase 50% a mais que na mesma semana do ano passado (424).

De acordo com as autoridades de saúde, o pessoal hospitalar da linha da frente estava a sentir a tensão e alguns dos seus dias de trabalho neste inverno foram “semelhantes aos dias no auge da pandemia”.

“Os dados mensais confirmaram que 2024 foi o ano mais movimentado já registado para serviços de emergência e ambulância em Inglaterra, com dezembro a registar o maior número de incidentes de ambulância alguma vez registados num mês”, disse o NHS.

Só em Dezembro, as equipas de ambulância atenderam 806.405 incidentes, elevando o número total do ano passado para 8,94 milhões.

Os serviços de pronto-socorro também tiveram uma demanda recorde em 2024, com 2,35 milhões de atendimentos em dezembro, elevando o número total de atendimentos no ano passado para 27,42 milhões, o ano mais movimentado para serviços de pronto-socorro já registrado e 7,1% a mais que em 2023 (25,61 milhões).

“É claro que os hospitais estão sob pressão excepcional no início deste novo ano, com uma demanda gigantesca decorrente desta onda de frio contínua e de vírus respiratórios como a gripe – todos a partir de 2024 sendo o ano mais movimentado já registrado para pronto-socorro e emergência e ambulância equipes”, disse Stephen Powis, diretor médico do NHS, no comunicado.

Observando que o “inverno incrivelmente agitado” continua e os hospitais estão sob intensa pressão, Powis aconselhou os pacientes a usarem apenas o 999 e o pronto-socorro para emergências com risco de vida.

O secretário da Saúde, Wes Streeting, disse que embora as greves dos médicos juniores tenham terminado e eles estejam na linha de frente, e não nos piquetes, no primeiro inverno em três anos, os pacientes ainda estão recebendo “padrões de atendimento inaceitáveis”, apesar dos melhores esforços do funcionários.

“Embora a campanha deste inverno tenha vacinado mais pessoas do que no inverno passado, esta estirpe de gripe atingiu duramente, enviando mais de três vezes mais pacientes para o hospital em comparação com o mesmo período do ano passado”, acrescentou.