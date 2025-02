O Serviço Tributário Federal planeja cancelar a maioria das declarações individuais de imposto de renda

O Serviço Tributário Federal (Serviço Tributário Federal) confirma seus planos de cancelar o envio de declarações de renda individuais (imposto de renda individual), que já foi discutido no plano estratégico do ministério.

Jornalistas RBC Eles descobriram que as autoridades pretendem implementar o sistema de cálculo automático e o pagamento do imposto de renda individual até o final de 2025. Isso afetará pelo menos os principais tipos de renda, que agora exigem uma declaração obrigatória.

Hoje, preencher e enviar formulários de 3-NDFL são necessários em muitas situações, por exemplo, quando você se beneficia do aluguel ou da venda de moradias, após o recebimento de imóveis ou carros como presente, bem como durante o interesse por contas em contas em bancos estrangeiros. Os especialistas acreditam que a transição para um sistema automatizada será benéfico para os cidadãos comuns e as próprias autoridades fiscais.

Informações sobre as intenções do serviço tributário federal de abandonar grande parte das declarações de imposto de renda dos indivíduos até dezembro de 2025 apareceram no verão passado. Em seguida, foi relatado que, nesse período, o serviço tributário deve concluir um contrato estadual e emitir uma ordem para introduzir um novo sistema.

Antes, foi relatado que a Rússia foi proposta para introduzir tributação familiar.