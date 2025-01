O setor desequilibrado considera um forte crescimento em 2023-24: Pesquisa Mospi

Nueva Delhi: O setor não construído viu um crescimento notável entre outubro de 2023 e setembro de 2024, com um aumento de 12,84% no número de estabelecimentos, um aumento de 10,01% na força de trabalho e um salto de 16,52% no valor bruto (GVA) A preços atuais, em comparação com o mesmo período em 2022-23, disse o Ministério das Estatísticas e a Implementação do Programa (Mospi) na quarta-feira em um relatório.