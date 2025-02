O show de magia da neve da Caxemira! Kupwara se torna o país das maravilhas do inverno após a nova queda de neve | Veja o vídeo

Um novo episódio de queda de neve no Zirhama do distrito de Kupwara converteu o local popular de Jammu e Caxemira em maravilhas de inverno. A queda de neve em Jammu e Caxemira atraiu um grande número de turistas este ano.

Embora a queda de neve seja uma fonte importante de atração turística na área, condições climáticas intensas levaram ao fechamento de curto prazo de várias estradas e estradas em Jammu e Caxemira nas últimas semanas.

Caxemira se torna o país de Winter Wonders | Veja o vídeo Após o recente feitiço de queda de neve no distrito de Jammu e Caxemira, no distrito de Kupwara, a agência de notícias Ani compartilhou imagens impressionantes de Zirhama. O vídeo forneceu uma visão de árvores, montanhas, casas e outras estruturas cobertas de neve na área.

Turista desfrute de caminhadas de Shikara em Srinagar Os turistas continuam a aparecer em grandes quantidades em Srinagar para aproveitar o frio do inverno. Srinagar registrou uma temperatura mínima de 3,0 graus Celsius e uma temperatura máxima de 10,0 graus Celsius na segunda -feira, informou a ANI. Em meio ao clima intenso, os turistas de Srinagar abraçaram o frio do inverno e desfrutaram de caminhadas de Shikara no lago Dal.

Os turistas exploraram a beleza cênica da cidade e atraíram as pessoas para visitar o local. Um turista disse: “Nos sentimos extremamente felizes aqui. Estamos tomando precauções no meio do frio. Embora esteja frio, as vistas pitorescas são incríveis. Apelamos ao povo para visitar o local”.

Shikara Ride in Srinagar Casas flutuantes alinhadas ao longo da borda do lago adicionadas à configuração pitoresca, com algumas colunas emissoras de fumaça das chaminés, indicando o calor dentro.

Os movimentados mercados perto do lago, com vendedores que vendem delícias de inverno e cessionários tradicionais da Caxemira, destacaram o impulso turístico, apesar do frio.

As imagens capturam efetivamente a essência do charme de inverno de Srinagar, atraindo visitantes para experimentar sua beleza sazonal.

Apesar do frio, os turistas entram na região, apreciando o clima e as vistas pitorescas que o inverno traz para o pitoresco vale.

Anteriormente, a queda de neve em Bhaderwah, do distrito de Doda, atraiu turistas de todo o país, cativando -os com sua beleza pitoresca. Os turistas, jovens e idosos, foram vistos jogando bolas de neve de uma maneira alegre.

Fonte