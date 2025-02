“Homeland” oferece a seus leitores um menu de um jantar festivo em família no Shrovetide. Além disso, o menu é baseado em palavras e declarações de falar folclóricas. É bastante consistente com a dieta usual de um fazendeiro russo. Então é extremamente bom para a saúde!

Menu festivo de almoço em família

Trigo sarraceno e pasta de carne

Trigo sarraceno e pasta de carne Excrementos de peixe

Excrementos de peixe Repolho fresco

Repolho fresco Dobre o mingau com abóbora

Dobre o mingau com abóbora Panquecas

Panquecas Casa infantil Kvass

Onde está o bolo com cereais de café da manhã, há tudo à mão*

Receita de cartões de trigo sarraceno e carne: Farinha – 1,5 kg, leite – 1 pilha, fermento – 25 g, açúcar – 1 colher de sopa. l., sal, ovo – 3 pcs., creme de leite – 2 colheres de sopa. l., óleo vegetal – 3 colheres de sopa. l., carne – 200 g, cebola – 1 pc., trigo sarraceno – 1 pilha. Dilua o fermento em leite quente, adicione uma pitada de sal, uma colher de chá de açúcar e duas colheres de sopa de farinha, mexa e deixe em um local quente, cobrindo com uma toalha por 30 minutos. Em seguida, adicione ovos, creme de leite, óleo vegetal e uma colher de chá de açúcar. Despeje a farinha em partes. Amasse a massa e deixe-a em um local quente para se aproximar de 1-1,5 horas, enquanto foi derrubado duas vezes. Asse o arco com carne, sal. Cozinhe o trigo sarraceno, misture com carne frita. Coloque 2/3 da massa em uma assadeira untada. O recheio está nele. 1/3 da massa, estenda e cubra o bolo, repare as bordas, gordura com um ovo batido e coloque por 25 a 30 minutos em um forno pré-aquecido.

*O que isso significaria: Uma pessoa está sempre disposta a tomar uma empresa agradável que não requer nenhum esforço.

B. Kustodiev. Carnaval. 1919. Foto: Museu Quarter I. Brodsky

Onde está Koolsoep, aqui e nos procure*

Receita de carbono fresco: Batatas -3 pcs., Cebola – 1 xícara, cenoura -1 pedaços, repolho branco – 250 g, tomate, pimenta búlgara, purê de tomate – 1,5 colheres de sopa. l., sal a gosto, folha de louro, verde, água – 2,5 l. Lave, limpe e corte legumes. Coloque as batatas na água, cozinhe até que ela esteja cozida. Em seguida, faça todos os vegetais, exceto repolho, adicione o purê de tomate, sal. Em seguida, despeje o repolho, faça uma folha de louro, verduras. Deixe ferver, retire do fogo.

*O que isso significaria: Uma pessoa sempre tenta ser boa.

B. Kustodiev. Bebê. 1917. Foto: é museu russo

Onde está o banquinho, aí estou*

Kalia ‘(de Fin. Kala – “Fish”) – Sopa de peixe ou carne encomendada a um pepino, o protótipo de subornos modernos. O tipo mais comum de fezes foi preparado a partir de peixes oleosos com a adição de caviar pales. Havia também aves de capoeira para receitas para aves e, em vez de pepino, foi utilizado um cano de repolho ou uma mistura de kvass. Atualmente, este prato é geralmente preparado a partir da pesca do mar, que se encaixa bem com a base de ácido clorídrico.

Receita de Fish Galle: Filet de salmão -600 g, pimenta perfumada, 2-3 placas de louro, 2 pepinos salgados, bola, salsa e aipo, um copo de bronches de escravos e repolho marrom -marrom, meio limão, 2 colheres de sopa. Óleo vegetal e endro picado, 1 colher de sopa. l. Flor, sal. Enxágue o filé de peixe e corte com porções, despeje 2 litros de água, adicione cenouras descascadas, sal e cozinhe por 15 minutos e adicione pedaços de peixe da panela, peneire o caldo. Adicione o chucrute ao caldo tenso, cozinhe a sopa por 5-7 minutos. Coloque as cebolas picadas na panela e 3 minutos. Passe -o em óleo e adicione os pepinos, corte -os com cubos, cozinhe por mais 5 minutos, despeje farinha, misture e frite. Coloque um assado na sopa, deixe ferver, coloque pedaços de peixe, despeje uma salmoura de pepino e cozinhe a sopa por 10 minutos. Antes de servir em cada prato, coloque uma fatia de limão e polvilhe com pesca com verduras.

*O que isso significaria: o mesmo que no caso de um bolo (veja acima)

Mingau gordo da família não se espalhará*

Receita para mingau de milho com abóbora no leite: grãos de milho – três quartos de um vidro, polpa de abóbora – 300 g, leite – 1 colher de sopa, açúcar – a gosto, sal, manteiga – para entrega. Enxágue completamente os grãos de milho, coloque -o em uma panela com uma pequena quantidade de água, deixe ferver. Quando a água começa a ferver e a espuma aparece, ela deve ser removida e os cereais do café da manhã enxaguam completamente. Escolha uma panela com cereais de café da manhã cerca de 2 colheres de sopa. Água e incendiar. Cozinhe por 10 minutos. Coloque uma segunda panela com água paralela ao fogo, corte a abóbora com cubos lá. Deixe ferver e também cozinhe por 10 minutos. Em seguida, adicione pedaços de abóbora ao milheto, sal e despeje açúcar. Cozinhe juntos por mais 10 minutos. Despeje o leite no mingau e cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até 15 a 20 minutos.

*O que significaria: Se o mingau for espesso, há um cereal de café da manhã na casa; Ninguém vai morrer de fome, o chefe da família não precisa trabalhar para trabalhar e crianças – para trabalhar para comer em famílias ricas.

B. Kustodiev. Carnaval. 1922

A primeira panqueca e esse nódulo, e o segundo com manteiga, e o terceiro com kvass*

Receita Planov: Ovos – 3 PCs., Leite – 1 colher de sopa, água – 1-2 colheres de sopa, açúcar – 2 colheres de sopa. l., farinha – 1,5 colheres de sopa, óleo vegetal – 1-2 colheres de sopa. l. Misture ovos com açúcar e meio copo de leite. Despeje a farinha gradualmente, misture. Em seguida, despeje o leite restante, misture. Gradualmente, despeje na água e continue a misturar completamente a massa – no final, ela deve ser muito líquida. Em seguida, adicione o óleo vegetal e misture a massa novamente. Unte uma panela aquecida com uma pequena quantidade de óleo vegetal. Despeje uma massa pequena no meio da panela. Inclua a panela em diferentes direções, divida a massa sobre a superfície. Asse até que a panqueca nas bordas comece a deixar as paredes da panela. Em seguida, remova cuidadosamente a panqueca e vire-a para o outro lado e frite por mais 10 a 30 segundos.

*O que isso significaria: Quanto mais práticas uma pessoa tiver, melhor terá sucesso.

B. Kustodiev. A feira de inverno. 1921

Beba Kvask, acelere o desejo*

Receita caseira de kvass para uma criança: pão de centeio – 500 g, fermento fresco – 50 g, hortelã fresca, água – 4 L, groselhas pretas – 6-7 lençóis, meio copo de passas, açúcar – 200 g. Fatias, seque no forno a marrom escuro. Despeje biscoitos com água fervente, insista em um local quente por 4-5 horas. Gentilmente, o líquido resultante completamente, despeje -o em um prato adequado, adicione açúcar e adicione completamente diluído em um vidro separado com uma adoração ao fermento, adicione as folhas de hortelã e bagas. Cubra com um pano fechado, fique em um local quente por pelo menos 12 horas. Coe novamente, despeje em garrafas, coloque 3-5 destaques em cada um. Esconda as garrafas com cuidado, coloque -se na geladeira. Kvass estará pronto em três dias.

*O que isso significaria: Kvass está associado a um prazer e vida inativa.

B. Kustodiev. Carnaval. 1920

Da história da questão

Como um lábio inteligente separado da língua

As expressões aladas são parte integrante de nosso passado histórico cultural, uma maneira simples e extremamente eficaz de transmitir experiência e sabedoria de uma geração para a seguinte. Infelizmente, o ritmo agitado da vida moderna nos ensinou conciso. “Lip não é um tolo” – eles geralmente dizem sobre uma pessoa com gosto. Mas nem todo mundo sabe que o ditado tem uma continuação: “O lábio não é um tolo, a língua não é uma espátula: sabe que é amarga, que é doce”. E aqui ainda estão cheios, como é comum dizer, versões: “Peço graça à nossa cabine: cobrirei os bolos e pedirei uma mordida”; “Eu não bebia água do rosto, poderia ter bolos assados”; “Nem todo gato é o Shrovetide, há um ótimo post” …

Muitos provérbios e declarações em particular são dedicados às partes. Toda a culinária russa está na palma da sua mão: “Como um bolo com cogumelos, então tudo está com as mãos; e um chicote com um nó e foi com uma pistola”; “Bolo de Arzamas, com pesca de Astrakhan”; “Quem come o arco que Deus salvará do tormento eterno”; “Sempre há um lugar para o rei e o rei”; “Onde Kisel, aqui e sentou -se, onde está o bolo, aqui e deitado”; “Trumps de um bolo de feno e um fragmento de pedra branca”.