O silêncio envergonhado sobre a tragédia dos bibas e a consciência suja daqueles que incentivam o Hamas

Daniele Capezzone 22 de fevereiro de 2025

Hamas Delenda est. Não há mais dúvidas ou possíveis alternativas. Quando acreditamos que vimos o pior dos piores, toda vez que pensamos que literalmente alcançamos o abismo, os terroristas islâmicos nos mostram ainda mais e eles se aprofundam em uma descendência infinita de horror e desumanidade.

Ontem, o Libero da manhã lhe disse o que pareciam as cicatrizes extremas: quatro cadáveres que foram usados ​​como objetos de um show lúmulo, no qual uma mãe, seus dois filhos, não são menos importantes – também o corpo sem vida de um antigo jornalista conhecido por filopalestino e paz ativista.

Mas ainda não foi suficiente. O último horror acabou sendo o penúltimo. Porque o corpo assumido que a mãe dos dois filhos (pobre Shiri Bibas) era na verdade o cadáver de outra pessoa, a esposa de qualquer mulher. Um corpo vale o outro: jogado aleatoriamente em uma caixa como uma forma adicional de engano e cicatrizes.

Em resposta, o Hamas falou sobre um “erro”, pediu o retorno do corpo e disse que rejeitou as “ameaças de Netanyahu como parte de suas tentativas de melhorar sua imagem”.

Horror

E não é suficiente: mesmo dentro dos caixões de pequenas bibas, foi encontrado material de propaganda do Hamas. Você é bom: o Belve não foi suficiente para as crianças e as usou como bens de troca. Era necessário elevar a fasquia novamente e transformar caixões no mesmo número de caixas de correio para entregar propaganda. Death and Postin Traders of Horror.

Entre outras coisas, na cenografia, de fato no cenário do outro dia, o Hamas colocou alguns escombros de bombas israelenses ao lado dos caixões, portanto, referindo -se aos ataques aéreos do exército de Jerusalém como responsável pela morte dos pobres assentos . Mas, aparentemente, de acordo com fontes israelenses, o exame de autópsia teria mostrado outra coisa: as duas pequenas bibas teriam sido brutalmente mortas pelo seqüestro com mãos carecas cerca de um mês após o seqüestro. Você leu isso bem: os terroristas nem teriam atirado nas crianças, mas eles os teriam matado com as mãos.

Ardolora – mas não é surpreendente – o silêncio de muitos, entre políticos e intelectuais, para esses terríveis desenvolvimentos. Eles foram muito rápidos em desfile de Gaza e gritar contra Netanyahu e o governo israelense. Mas, por outro lado, um grande silêncio foi feito ontem: a vergonha e a baixa consciência fazem muitos membros do Parlamento, comentaristas e ativistas. Deve apostar que eles acharão boatos quando Netanyahu e Trump, uma vez que a recuperação dos últimos reféns (vidas ou morte) for concluída, inevitavelmente decidir concluir as contas com o Hamas.

Deve ser destruído

Notoir Catone fechou todos os discursos no Senado com a fórmula “Cartago Delenda est”. Talvez seu sermão pudesse se concentrar em um assunto diferente em um certo dia, mas a fórmula final sempre foi a mesma: destruir Carthago, em nome da incapacidade de chegar a um acordo com esse inimigo. Atualmente, toda pessoa intelectualmente honesta, política e culturalmente colocada em todos os lugares, deve dizer da mesma maneira: “Hamas Delenda est”. E os proponentes da solução hipotética “dois povos, dois estados” devem ser digitalizados: de todos claros, até que uma das duas estátuas de um grupo terrorista esteja sob a hipoteca, nenhuma coexistência pacífica será possível. É por isso que o Hamas deve ser destruído. Esta é a condição para atingir o objetivo difícil e desejável chamado “paz”.