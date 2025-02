O site da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA ficou indisponível – depois das mensagens de que Trump o transferirá para o Departamento de Estado

O site da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) foi Inacessível Após o relatório, a administração de Donald Trump apreenderá a Agência de Independência e se mudará para o Departamento de Estado. Reuters E CNN.

O fato de a equipe de Trump estudar a possibilidade de envolver uma agência no Departamento de Estado, no dia anterior escreveu Politico em relação às fontes. Cinco interlocutores de publicação disseram que não sabiam sobre certos planos, mas “a independência da USAID definitivamente não é garantida”. A Reuters também disse que o governo de Trump está tomando medidas para aproveitar a Agência de Independência e transferi -la para o Departamento de Estado.

A transferência da agência de departamento de Estado, como observou Politico, quase certamente exigirá a aprovação do Congresso dos EUA, mas mesmo que seja formalmente preservada, pode se tornar menos e perder a oportunidade de determinar sua própria agenda, escreveu a publicação.

O representante da USAID negou que o governo de Trump planeje incluir uma agência no Departamento de Estado e chamou essa pergunta “puramente especulativo”.

Segundo a CNN, os últimos dois dias foram gastos pelos funcionários da USAID “em conversas em grupo, seguindo o destino de sua agência”. Eles assistiram se os sinais de bandeira e a USAIDS fossem colocados na sede de Washington. A partir da noite de 1º de fevereiro, eles estavam lá, relata a CNN.

A Agência de Desenvolvimento Internacional foi criada pelo presidente John Kennedy no meio da Guerra Fria – depois que o Congresso de 1961 adotou uma lei de assistência externa. O objetivo da agência na época era, incluindo um conflito entre a influência da URSS. Agora, os Estados Unidos são o maior doador de ajuda humanitária do mundo, que consome cerca de 1% do orçamento do país.

No dia de sua inauguração, Donald Trump congelou a assistência na USAIDS para um país estrangeiro por 90 dias para revisar os programas para respeitar os “valores dos EUA” e os objetivos da política externa dos EUA. Após a ordem de congelamento dos funcionários da USAID Ucrânia, começaram a receber ordens para interromper todo o trabalho. Eles ameaçaram programas para apoiar escolas e hospitais, bem como o desenvolvimento da infraestrutura econômica e energética. Nos países em desenvolvimento, milhões de pessoas que vivem com HIV perderam apoio, crianças que precisam de vacinação e cidadãos civis em zonas de combate.

Trump congelou a ajuda de mais de 100 países. Isso ameaça para o mundo com um desastre humanitário Milhões de pessoas que estão em uma posição vulnerável sem apoio