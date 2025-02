O site da USAID está desconectado no meio da ajuda da ajuda global de Donald Trump

O site da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos foi desconectado sem explicação no sábado, pois milhares de licenças, demissões e fechamentos de programas continuaram no congelamento do presidente Donald Trump sobre ajuda externa e desenvolvimento financiada pelos Estados Unidos em todos.

Os democratas do Congresso lutaram contra o governo Trump cada vez mais abertamente, expressando sua preocupação de que Trump pode ir ao final da USAID como uma agência independente e absorvê -la no Departamento de Estado. Os democratas dizem que Trump não tem autoridade legal para eliminar uma agência independente financiada pelo Congresso e que o trabalho da USAID é vital para a segurança nacional.

Trump e os republicanos do Congresso dizem que uma grande parte dos programas de ajuda externa e desenvolvimento é um desperdício. Eles destacam programas que afirmam avançar nas agendas sociais liberais.

O medo de uma ação administrativa ainda mais difícil contra a USAID chega duas semanas após o fechamento da administração de bilhões de dólares em assistência humanitária, de desenvolvimento e segurança dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos são o maior doador do mundo da ajuda humanitária com muito. Ele gasta menos de 1% do seu orçamento em assistência externa, uma participação menor em geral do que outros países.

Os funcionários do governo não comentaram no sábado, quando questionados sobre as preocupações expressas pelos legisladores e outros que Trump pode estar planejando encerrar o estado separado da USAID.

O presidente John F. Kennedy criou a organização no apogeu da Guerra Fria para combater a influência soviética. A USAID hoje está no centro dos desafios dos Estados Unidos com a crescente influência da China, que possui um programa de ajuda externa bem -sucedida de “Belt and Road”.

O Congresso aprovou a lei de assistência estrangeira em 1961, e Kennedy assinou que a lei e uma ordem executiva estabelecida pela USAID como uma agência independente.

Os funcionários da USAID passaram sexta e sábado em grupos de bate -papo monitorando seu destino, dando atualizações sobre se a bandeira e os sinais da agência ainda estavam fora da sede da agência em Washington. Até sábado à tarde, eles eram.

Em uma posição em X, o senador democrata Chris Murphy disse que os presidentes não podem eliminar as agências federais apropriadas pelo Congresso por ordem executiva e disse que Trump estava preparado para “duplicar uma crise constitucional”.

“É isso que um déspota, que quer roubar o dinheiro dos contribuintes para enriquecer sua camarilha multimilionária, faz isso”, disse Murphy.

O bilionário Elon Musk, aconselhando Trump em uma campanha para reduzir o governo federal em nome da eficiência, apoiou as posições em seu lugar x pedindo para dissolver a USAID.

“Vivendo em ordem executiva, morrendo em ordem executiva”, twittou Musk em referência à USAID.

Trump fez um congelamento de 90 dias sem precedentes em assistência estrangeira em seu primeiro dia no cargo em 20 de janeiro. A ordem, uma interpretação mais difícil do que o esperado da ordem de congelamento de Trump em 24 de janeiro, escrita por Peter Marocco, um político designado que retorna do primeiro mandato de Trump, fecha milhares de programas em todo o mundo e forçam licenças ou demissões de muitos milhares.

Desde então, o secretário de Estado Marco Rubio mudou para manter mais tipos de programas estritamente de emergência que economizam vida durante o congelamento. Os grupos de ajuda dizem que a confusão em torno dos programas ainda pode operar é contribuir para a paralisia nas organizações de ajuda global.

Rubio, em seus primeiros comentários públicos sobre o assunto, disse na quinta -feira que os programas da USAID estavam sendo revisados ​​para eliminar alguém que não seja de interesse nacional, mas não disse nada sobre eliminá -lo como uma agência.

O fechamento dos programas financiados pelos Estados Unidos durante a revisão de 9 dias significava que os Estados Unidos estavam “recebendo muito mais cooperação” da assistência humanitária, destinatários de desenvolvimento e segurança, disse Rubio.

Os republicanos e os democratas há muito lutam contra a agência, argumentando se a ajuda humanitária e o desenvolvimento protege os EUA. Os republicanos geralmente pressionam para dar mais controle ao estado da política e fundos da USAID. Os democratas geralmente constroem autonomia e autoridade da USAID.

Uma versão dessa batalha foi desenvolvida no primeiro mandato de Trump, quando Trump tentou reduzir o orçamento para operações estrangeiras em um terço.