O site da USAID foi eliminado contra os antecedentes de congelar a administração americana de ajuda estrangeira

Os democratas do Congresso expressam a preocupação de que Trump pode estar se movendo para impedir as atividades da USAID como uma agência independente e incluir isso no Ministério das Relações Exteriores. Os democratas dizem que Trump não tem poderes legítimos para eliminar uma agência independente financiada pelo Congresso e que o trabalho da USAID é vital para a segurança nacional.

Segundo Trump e os republicanos no Congresso, a maioria dos programas de ajuda externa e desenvolvimento está desperdiçando. Segundo eles, esses fundos promovem programas sociais liberais.

O medo das ações ainda rígidas da administração contra a USAID surgiu duas semanas depois que a Casa Branca suspendeu a alocação de bilhões de dólares em ajuda humanitária, ajuda para desenvolvimento e segurança pelos Estados Unidos.

Hoje, os Estados Unidos são o maior doador de ajuda humanitária do mundo. Enquanto isso, a América gasta menos de 1 % de seu orçamento em ajuda externa, que geralmente é menor do que em alguns outros países.