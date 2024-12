A plataforma de reserva de passagens de trem do IRCTC sofreu uma interrupção de uma hora na manhã de terça-feira, causando transtornos aos passageiros. Isso marcou o terceiro caso de inatividade do site, que travou durante o período de alta demanda de reservas do Tatkal.

De acordo com o Downdetector, plataforma que monitora o status do site, o site de reservas encontrou problemas às 10h10, logo após o início das reservas do Tatkal. O serviço foi retomado após quase uma hora de inatividade.