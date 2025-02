Por um breve programa, ela recebeu 77,01 pontos dos juízes, para Alina Gorbachev (76,76) e uma campeã russa de dois tempos e atual Adelia Petrosyan (75,91).

Adelia Petrosyan, que era considerada uma clara favorita do torneio, caiu do triplo eixo, para que ela não pudesse assumir uma posição de liderança. Além disso, a última vez que o aluno de Eeteri Tutberidze não conseguiu vencer um breve programa em outubro de 2023 no pódio do Grande Prêmio em Omsk quando perdeu para Gorbacheva.

Deve -se notar que a mídia parecia que Alina Gorbacheva foi considerada a reserva mais importante para a seleção nos Jogos Olímpicos de 2026.