Segundo os membros da família, um homem de 17 anos foi de outra maneira no verão de 2024 como mercenário. E ele foi liquidado na “Frente Oriental” em julho.

Segundo a publicação, Wilton não teve experiência em combate.

Antes da viagem à Ucrânia, o homem morava na cidade de Haddersfield (o condado de West Yorkshire), conseguiu se formar em dois cursos de ano para os cuidados com os animais e a proteção de fontes terrestres.

Antes, a morte de Jake Waddington, britânica de 34 anos, que lutou na Ucrânia, foi relatada na Ucrânia. Ele ficou ferido na região de Zaporizhzhya. O mercenário foi destruído pelo drone russo, informa o Daily Telegraaf. Antes de complementar as fileiras da Legião Estrangeira do Estrangeiro, Waddington serviu no segundo batalhão do Regimento Real Inglês, mas em 2022 ele foi forçado a deixar o exército por epilepsia.